В. Матвиенко: Необходимо вырабатывать общемировые подходы к вакцинации, договариваться о взаимном признании вакцин

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступила на проходящей в Афинах Европейской конференции председателей парламентов.

Международному сообществу срочно необходимо вырабатывать общие подходы к вакцинации, договариваться о взаимном признании вакцин и соответствующих сертификатов. На кону не только право граждан на свободное передвижение. Глобальная безопасность в области здравоохранения во многом определяется уровнем иммунизации во всем мире. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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Глава верхней палаты приняла участие в открытии Европейской конференции председателей парламентов и выступила на заседании, посвящённом теме «Демократии перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги». Мероприятие проходит в Афинах под эгидой Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Если мы действительно хотим обезвредить ковид, то пора прекратить использовать пандемию для разных политических игр, прекратить нечистоплотные приемы коммерческой конкуренции в этой сфере. Нужно поставить во главу угла главное право человека — право на жизнь и здоровье. И, безусловно, вакцины должны быть доступны для всех людей во всем мире», — подчеркнула спикер СФ.

Она отметила, что пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для всего мирового сообщества, институтов демократии. «Нам, парламентариям, пришлось принимать непопулярные меры, непростые решения, зачастую создающие серьёзные неудобства для повседневной жизни граждан. Санитарные ограничения нанесли ощутимый удар по национальным экономикам, по уровню доходов граждан, выросла безработица», — сказала Председатель СФ.

«Были ли необходимыми такие решения? Несомненно. Иначе не удалось бы сдержать эпидемию, и её последствия могли бы быть намного трагичнее».

Валентина Матвиенко выступила на проходящей в Афинах Европейской конференции председателей парламентов

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Валентина Матвиенко выступила на проходящей в Афинах Европейской конференции председателей парламентов

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Валентина Матвиенко выступила на проходящей в Афинах Европейской конференции председателей парламентов

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Валентина Матвиенко выступила на проходящей в Афинах Европейской конференции председателей парламентов

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Валентина Матвиенко выступила на проходящей в Афинах Европейской конференции председателей парламентов

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Отступление от определённых прав и свобод в чрезвычайных ситуациях, напомнила Валентина Матвиенко, предусмотрено и национальными законодательствами, и международно-правовыми актами, в том числе Европейской конвенцией по правам человека. Это подтверждается и рекомендациями, которые за последние полтора года разработаны в рамках Совета Европы и его Парламентской Ассамблеи.

«Баланс между вынужденными ограничениями и гарантиями прав и свобод приходилось постоянно искать — по мере того, как одна волна пандемии сменяла другую. В своей работе мы руководствовались ключевым демократическим правом — правом каждого человека на жизнь и стремлением избегать неоправданного административного принуждения», — сказала глава СФ.

Председатель СФ рассказала о действенных мерах, которые были приняты в России для борьбы с распространением коронавируса, поддержки бизнеса и граждан. «На пике заболеваемости нам удалось в 5 раз увеличить количество инфекционных коек в стране, значительно нарастить объёмы лабораторной диагностики, обеспечить население бесплатно необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Был разработан и законодательный комплекс мер для сглаживания последствий распространения инфекции. Принято более 300 нормативно-правовых актов. Эти меры стали эффективными для людей, для медицины, бизнеса, экономики».

По инициативе главы российского государства была оказана финансовая помощь семьям с детьми, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, осуществляются стимулирующие и специальные выплаты медицинским и социальным работникам, оказана поддержка бизнесу, позволившая сохранить миллионы рабочих мест, сообщила Валентина Матвиенко.

Глава СФ отметила вклад греческого председательства в Комитете министров Совета Европы в 2020 году, сделавшего проблематику коронавируса своим центральным приоритетом. «Важно, что теперь во многих документах Совета Европы признаётся необходимость укрепления социального измерения его деятельности».

Россия полностью разделяет такой настрой, подчеркнула спикер СФ. «В новых реалиях особенно остро чувствуется необходимость международного сотрудничества, потребность в практической совместной работе, в обмене опытом, прежде всего в сфере здравоохранении. Полагаю, что парламентская дипломатия призвана сыграть свою роль в этом назревшем развороте к социально-экономическим правам, без чего не добиться социальной сплочённости в обществе».

Валентина Матвиенко поддержала соответствующую работу в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы. «Это направление считаем приоритетным для парламентских контактов в рамках всех европейских институтов. Всегда открыты и готовы поделиться накопленным опытом».

По словам главы СФ, Россия активно участвует в гуманитарных миссиях, российские врачи помогали бороться с пандемией в странах СНГ, Европы и Азии, были осуществлены масштабные поставки в ряд государств индивидуальных средств защиты, тест-систем, медицинских препаратов, оборудования. «Поддерживаем концепцию «Единого здравоохранения», основанную на принципах международной солидарности. Считаем, что сегодня крайне важно всем объединиться под эгидой ВОЗ, сосредоточиться на создании крепкой научной базы для профилактики, лечения, разработки вакцин».

Россия — одна из ведущих биотехнологических держав, подчеркнула Валентина Матвиенко. «Каждая из пяти российских вакцин, применяемых для профилактики COVID-19, надёжна и эффективна. «Спутник V» зарегистрирован уже в 70 государствах с общим населением более 4 миллиардов человек. Спрос на российскую вакцину в мире огромный».

Завершая своё выступление, спикер СФ высказала убеждение, что только сообща, посредством коллективных усилий, страны мира сумеют быстрее и с меньшими потерями пройти испытания, связанные с пандемией коронавируса, оставаясь верными демократическим принципам и надежно обеспечивая права человека.

В ходе церемонии открытия и тематического заседания Конференции выступили Председатель Парламента Греческой Республики Константинос Тасулас, Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс, Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, Президент Национального Совета Австрийской Республики Вольфганг Соботка. Состоялась дискуссия с участием председателей парламентов.

В мероприятии приняли участие члены российской парламентской делегации — заместитель Председателя СФ Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк. КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия

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