Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили развитие инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области провел заседание «круглого стола» на тему «О развитии инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, по территориям которых проходят опорные магистрали».

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Открывая мероприятие, сенатор напомнил, что в Послании Федеральному Собранию в апреле текущего года Президент России, говоря о наиболее острых системных задачах, имеющих комплексный эффект для подъема территорий, улучшения качества жизни людей, отметил, что на опорные магистрали будут выделены средства из Фонда национального благосостояния.

«Сегодня нам важно рассмотреть меры и способы, позволяющие реализовать стимулирующий, мультипликативный эффект для развития всех видов инфраструктуры субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, — эффект, который обусловлен созданием и модернизацией транспортных магистралей, образующих опорную транспортную сеть», — подчеркнул парламентарий. «Наше заседание посвящено, прежде всего, развитию всех видов инфраструктур субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

По информации Министерства транспорта РФ, по итогам формирования титульных списков автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, в ее состав вошли 138 тысяч километров автомобильных дорог, из них более 75 тысяч километров – автомобильные дороги регионального значения и порядка 63 тысяч километров – дороги федерального значения. Также в рамках развития опорной сети планируется включение в нее дорожной сети 105 городских агломераций. Улучшение улично-дорожной сети крупнейших городских агломераций позволит обеспечить синхронизацию развития внутриагломерационных и периферийных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Сенатор проинформировал, что в рамках подготовки к заседанию были направлены соответствующие запросы во все субъекты РФ. Ответы получены из 58 субъектов РФ.

В этой связи законодатель обозначил ряд проблем, о которых рассказали регионы.

Владимир Городецкий подчеркнул, что многие регионы, такие как Камчатский край, Приморский край, Владимирская область, Еврейская автономная область, Пермский край и другие в качестве основной проблемы развития региональной и муниципальной инфраструктур отметили недостаточность финансовых ресурсов. «Мы прекрасно понимаем, что для большинства региональных и муниципальных бюджетов самостоятельное финансирование крупных инфраструктурных проектов является непосильным и разделяем их предложения о том, что такие мероприятия требуют софинансирования из федерального бюджета», — добавил сенатор.

«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Владимир Городецкий

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Анатолий Широков

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Елена Шумилова

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Дмитрий Кузьмин

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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«Круглый стол» Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

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Владимир Городецкий обратил внимание, что в итоговом документе мероприятия Министерству финансов России рекомендуется рассмотреть вопрос о разработке дополнительных мер поддержки реализации субъектами Российской Федерации транспортных инфраструктурных проектов.

«В своем Послании Федеральному Собранию Президент России обозначил новый инструмент развития территорий – инфраструктурные бюджетные кредиты. Это кредиты по ставке три процента годовых и сроком погашения 15 лет», — отметил законодатель.

По информации Министерства экономического развития РФ, на предоставление инфраструктурных бюджетных кредитов до 2023 года регионам предусмотрено 500 млн рублей. На текущий момент подали заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов 82 субъекта Российской Федерации. Штабом Правительственной комиссии уже одобрены заявки от 68 субъектов Федерации на общую сумму 421,5 миллиарда рублей.

Также Минэкономразвития проинформировало о том, что штабом Правительственной комиссии предварительно одобрены заявки двух субъектов Российской Федерации в рамках конкурсного отбора инфраструктурных проектов на общую сумму свыше 168 миллиардов рублей. Это проекты по строительству метро в городе Челябинске и развитию Нижегородской агломерации.

Окончательное решение об одобрении инфраструктурных проектов будет принято на заседании штаба Правительственной комиссии не позднее 1 ноября 2021 года.

«Во многих поступивших из регионов материалах содержатся предложения по включению конкретных объектов транспортной инфраструктуры в перспективные планы и на последующих этапах формирования опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации», — сообщил Владимир Городецкий.

Он указал на строительство обходов крупных городов (эти вопросы обозначили: Костромская область, Пермский край, Курская область, Республика Дагестан и другие регионы). Для социально-экономического развития территорий городов транспортные обходы имеют очень важное значение. «Очевидно, что отсутствие таких обходов, особенно в крупных городах, приводит к тому, что весь поток автомобилей идет транзитом через город. Это крайне негативно влияет на состояние улично-дорожной сети, ухудшает экологическую обстановку, снижает уровень комфорта городской среды. Это отрицательным образом сказывается на инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

Следующий вопрос, на котором остановился сенатор, – это участие общественности в реализации проектов. «Очевидно, что при планировании создания важных инфраструктурных объектов, имеющих связи с опорной сетью, должно учитываться мнение жителей соответствующих территорий».

Владимир Городецкий полагает, что вопросы совершенствования механизмов учета общественного мнения и обратной связи между гражданами, общественными объединениями и органами исполнительной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления являются актуальными для многих регионов.

«В нашем итоговом документе мы рекомендуем регионам и муниципалитетам привлекать представителей общественности и научно-экспертного сообщества к участию в принятии решений о создании соответствующих объектов инфраструктуры, которые планируется интегрировать в опорную сеть», — отметил сенатор.

Подводя итоги, Владимир Городецкий подчеркнул, что опорные магистрали – это огромный потенциал для развития территорий, отличная возможность для улучшения транспортной доступности, снижения загруженности дорог, создания транспортно-логистических центров, развития жилищного и промышленного строительства, создания новых рабочих мест и роста экономики в целом.

И здесь очень многое зависит от региональных и местных властей, от того, насколько правильно будут определены приоритеты, насколько слаженно и эффективно будет выстроена их работа и взаимодействие с федеральными органами власти, добавил парламентарий

«В проекте итогового документа нашего мероприятия мы обратили особое внимание на необходимость обеспечения взаимной согласованности проектов по развитию различных видов инфраструктур, разрабатываемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, с мероприятиями по комплексному развитию территорий субъектов Российской Федерации», — сообщил Владимир Городецкий.

«Регионам и муниципалитетам мы рекомендуем осуществлять проработку вопросов развития своей инфраструктуры в увязке с развитием опорной сети, в том числе при подготовке документов стратегического планирования соответствующего уровня», — сказал сенатор.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федерального дорожного агентства «РОСАВТОДОР», субъектов Федерации, эксперты.

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