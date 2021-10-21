Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД21.10.2021 17:11

В ВЦРД отметили лучших наставников

В Воронежском центре ракетного двигателестроения (ВЦРД, входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») состоялись торжественные награждения сотрудников предприятия, которые занимаются обучением молодых работников, передают им свои уникальные знания и опыт.

Знака отличия «Наставник Воронежского центра ракетного двигателестроения» были удостоены 34 человека, в число которых вошли руководители, специалисты и рабочие из разных подразделений предприятия.

Процедура награждения проходила непосредственно на рабочих местах и на собраниях, где знаки отличия им вручали руководители направлений, в том числе: главный конструктор В.Д. Горохов, заместитель директора по персоналу и социальной политике К.В. Фомин, главный инженер С.С. Юхневич. Награжденные получили именные сертификаты о присвоении им новых званий и денежные премии.

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