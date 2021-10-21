В. Бекетов провел «круглый стол» о состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Необходимо повышать качество педагогического образования, престиж профессии учителя, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края провел «круглый стол» на тему «О состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации».

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Открывая заседание, сенатор отметил, что Совет Федерации, профильный Комитет СФ уделяют приоритетное внимание вопросам педагогического образования. «Необходимо повышать качество педагогического образования, престиж профессии учителя», — подчеркнул он.

Владимир Бекетов коснулся существующих в ряде регионов проблем, которые связаны с дефицитом новых вакансий, а также с нехваткой молодых кадров, которые бы пришли на смену долго работающим, опытным педагогам. «Чтобы мы не оказались одномоментно перед ситуацией, когда в школе работать будет некому, мы собрались сегодня с экспертами, представителями профильных ведомств».

Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения РФ Андрей Милехин сообщил, что программы подготовки педкадров релизуют 229 вузов, из которых 33 вуза находятся в ведении Министерства просвещения РФ. «Для совершенствования системы подготовки педагогических кадров в соответствии с национальными целями и задачами развития страны Министерством просвещения РФ совместно с Министерством науки и высшего образования РФ разработан проект концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года», — отметил он.

Среди основных задач Андрей Милехин назвал повышение роли учителя как основы для обеспечения качества образования и будущего развития страны, единство образовательного пространства, равную доступность качественного педагогического образования во всех регионах, всех образовательных организациях вне зависимости от ведомственной подчиненности, непрерывность и преемственность профессионального развития педкадров.

«Круглый стол» о состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации

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Владимир Бекетов

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«Круглый стол» о состоянии и перспективах развития педагогического образования в Российской Федерации

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«Важным является обеспечение единых подходов к предметной, методической и психолого-педагогической подготовке будущих учителей», — сказал он.

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев поддержал тезис о том, что роль учителя, высокое качество педагогического образования должно быть обеспечено вне зависимости от ведомственного подчинения вуза. «Растет притягательность педагогического образования, но это первый шаг, который должен быть закреплен конкретными мерами. Следующий шаг — качественное изменение педагогического образования и повышение трудоустройства выпускников вузов. Бессмысленно наращивать объем новых кадров, если это не связано с приходом выпускников в школы», — отметил он.

Дмитрий Афанасьев обратил внимание на важность взаимодействия вуза, региона и образовательной организации при решении задач, касающихся педагогического образования и трудоустройства

Декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, сопредседатель Экспертного совета при Комитете СФ по науке, образованию и культуре Юрий Зинченко рассказал о психологическом сопровождении педагогического образования в РФ. «Речь идет о добавлении психологических компетенций в педагогическое образование, перспективах развития психологической службы в системе образования РФ».

Директор Института образования Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Ирина Абанкина проинформировала о воспитательной работе при подготовке педагогов, учитывая новые требования к классному руководителю, работе с родителями. Она также затронула тему сертификатов на повышение квалификации педагогов.

В обсуждении приняли участие члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре Римма Галушина, ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа Андрей Базилевский, БазилевскийАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края Айрат Гибатдинов, ГибатдиновАйрат Минерасиховичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, вице-президент Группы компаний «Просвещение» Павел Зенькович, председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуре и делам семьи Виктор Чернявский, руководители вузов, организаций СПО, образовательных организаций из регионов, представители профессионального и экспертного сообщества.

По итогам мероприятия принят за основу проект рекомендаций, нацеленный на дальнейшее активное развитие и совершенствование педагогического образования в РФ.

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