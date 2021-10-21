А. Пушков: Мы должны побудить глобальные интернет-платформы перейти к исполнению российского законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края провел заседание Комиссии на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации».

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В повестке – подведение промежуточных итогов соблюдения российских законов глобальными интернет-платформами в контексте принятых в 2020–2021 гг. нормативно-правовых актов.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) Вадим Субботин, представители Администрации Президента РФ, Министерства иностранных дел РФ, Генеральной прокуратуры РФ, а также эксперты мониторинга социальных медиа.

На заседании обсуждались основные направления, на которых необходимо сосредоточить контроль со стороны исполнительной власти, законодателей и общественности, чтобы не допускать произвола интернет-гигантов в России. Речь идёт о цензурировании российских источников информации, отказе от удаления запрещенного в РФ контента, невыполнении других российских законов.

Алексей Пушков напомнил, что в России в конце прошлого и в текущем году был принят ряд законов, регулирующих деятельность глобальных интернет-компаний. Они должны привести к качественному изменению деятельности этих компаний на территории РФ. Ключевой из них – закон о так называемом «приземлении», согласно которому с 1 января 2022 года иностранные интернет-компании обязаны зарегистрироваться в РФ – создать свой филиал или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо, тем самым – обеспечить присутствие своих официальных представителей в РФ (на сегодняшний день далеко не все компании таких представителей имеют).

Наша цель – побудить интернет-платформы перейти от так называемых «правил сообщества» к выполнению российского законодательства

«Наша цель – побудить интернет-платформы перейти от так называемых «правил сообщества» к выполнению российского законодательства», отметил Алексей Пушков. Он пояснил, что «правила сообщества» выдаются сегодня интернет-компаниями за некий абсолют, «священную корову», ставятся превыше законодательства суверенных стран. При этом никакое «сообщество» в выработке этих «правил» не участвовало –они установлены руководителями глобальных интернет-компаний и являются их личными, подчас весьма идеологизированными, правилами.

«Мы действуем в международном русле, сейчас этим занимаются практически по всему миру», — подчеркнул сенатор.

Участниками заседания был рассмотрен опыт США, где тенденция на ограничение «иммунитета» интернет-гигантов была заложена ещё в 2008 году – решением суда по делу сервиса Roommates.com. Согласно этому решению, практика отказа от возложения ответственности на интернет-компании за размещаемый на их ресурсах контент не применяется к системам онлайн-бронирования жилья, если их «правила» нарушают закон о гражданских правах и порождают дискриминацию.

Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Алексей Пушков

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Юрий Федоров

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Алексей Пушков

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Владимир Джабаров

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Алексей Пушков

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Мониторинг выполнения глобальными интернет-платформами законодательства Российской Федерации»

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Брифинг Алексея Пушкова

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Алексей Пушков

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Алексей Пушков

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В ходе заседания Комиссии было отмечено, что 1 января 2022 года – срок, к которому глобальные интернет-компании обязаны зарегистрироваться в РФ – станет в определённой степени «часом икс». С одной стороны – проверкой интернет-компаний на законопослушность и готовность к сотрудничеству. С другой – проверкой готовности РФ пойти на меры понуждения, предусмотренные законом, в случае, если он не будет исполнятся должным образом.

Алексей Пушков отметил, что мы не должны бояться решительных мер в отношении к злостным нарушителям. В марте этого года к компании Твиттер в ответ на неудаление запрещённого в РФ контента (в том числе порнографии и пропаганды наркотиков) была применена практика замедления трафика. И это дало результат. Компания отреагировала удалением около 90 процентов контента, который до этого не удалялся годами.

«Думаю, это хорошая практика. Она позволяет не прибегать к тотальной блокировке и в то же время даёт результат. Эти сервисы социально востребованы, ими пользуются многие наши граждане. Мы не собираемся вводить практики, которые противоречат интересам наших граждан. Вместе с тем, мы должны найти тот баланс, который позволит нам побуждать эти компании выполнять наши законы и предписания национального регулятора в лице Роскомнадзора».

Вадим Субботин подчеркнул, что российское законодательство сбалансировано и направлено на защиту граждан, в первую очередь несовершеннолетних, от опасного для их жизни и здоровья контента.

Сейчас ведомство блокирует около полумиллиона сайтов и страниц сайтов, поскольку их владельцы отказались удалять противоправный контент, сказал он.

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