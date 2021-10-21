А. Майоров: В работе над поправками в законодательство в сфере рыболовства мы опираемся на мнение рыбацкого сообщества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили позицию Совета Федерации по законопроекту о внесении изменений в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел совещание по вопросу «Об определении позиции Совета Федерации по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Документ был представлен в Совет Федерации Комитетом Государственной Думы по аграрным вопросам.

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По словам сенатора, цель — законопроекта — перевод существующих «молоточных» аукционов по продаже права на заключение договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в электронную форму, а также ведение реестра недобросовестных участников аукциона.

Редакция законопроекта, принятая Государственной Думой в первом чтении в январе этого года, предусматривающая заключение договоров пользования рыболовными участками, после окончания срока их действия, на новый срок по результатам конкурса имела однозначное толкование и не вызывала сомнений у рыбацкого сообщества.

«Наш Комитет поддержал законопроект в первом чтении. При этом была направлена поправка, которой предлагалось установить конкурсные процедуры также в отношении договоров пользования рыболовных участков для организации любительского рыболовства.

Редакция законопроекта, принятая Государственной Думой во втором чтении 23 марта 2021 года, претерпела существенные изменения. Норма, в отношении конкурсных процедур для рыболовных участков (в редакции первого чтения) была исключена, а вместо нее была включена другая формулировка, которая, по мнению ассоциаций рыбаков, может быть на практике истолкована неоднозначно и приведет к аукционному принципу распределения рыболовных участков.

«Также, по мнению Правового управления Совета Федерации, норма части 1 статьи 382 законопроекта, принятого во втором чтении, не являются юридически определенной и может быть на практике истолкована неоднозначно», — добавил глава Комитета СФ.

При этом он пояснил, что из буквального прочтения этой нормы, по мнению рыбаков, следовало, что при окончании срока действия договора на рыболовный участок, соответственно, прекращается и право на добычу водных биоресурсов. То есть при окончании договора пользования рыболовным участком, в соответствии нормами этого законопроекта право на заключении договора этим участком должны будут предоставлено по результатам аукциона.

«В адрес Совета Федерации поступают многочисленные обращения ассоциаций рыбаков, которые считают, что последствия закона приведут к распределению участков на аукционах, что нарушит права и интересы пользователей, которые вложили в процессе эксплуатации участков на законных основаниях значительные средства в инфраструктуру и перерабатывающие заводы, повлечет за собой отрицательны социально-экономические последствия для прибрежных поселений и поселков», — подчеркнул парламентарий.

В этой связи в целях устранения возможных противоречий было принято решение снять с рассмотрения законопроект в третьем чтении и подготовить новую редакцию текста проекта закона для рассмотрения во втором чтении с учетом согласованной позиции Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ (Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по рыболовству) и ассоциаций рыбохозяйственных предприятий.

Алексей Майоров проинформировал, что в обращении рыбацкого сообщества выражалась озабоченность по поводу принятия законопроекта с неоднозначным токованием норм, регулирующих проведение аукционов на заключение договоров пользования рыболовными участками. Профильным Комитетом Государственной Думы представлена редакция законопроекта в первом чтении с добавлением нормы в отношении конкурсных процедур для рыболовных участков для организации любительского рыболовства. «Таким образом, норма, которая устраивала широкий круг рыбацкого сообществ и однозначно, без возможности каких‑либо толкований, гарантировала пользователям рыболовных участков конкурсную, а не аукционную процедура продления договоров их аренды содержится в представленном законопроекте.

«Цель, которая была поставлена — устранение создавшейся правовой неопределенности и изложение в законе нормы четкой и понятной для однозначного ее толкования достигнута», — подчеркнул Алексей Майоров.

На совещании также была рассмотрена возможность законодательного урегулирования вопросов по предоставлению добросовестным пользователям преимущественного права на заключение договоров пользования рыболовными участками на новый срок.

В мероприятии приняли участие сенаторы Российской Федерации, представители профессионального сообщества, эксперты.



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