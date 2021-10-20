Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Хроника русского космоса#Линия генерального#Космодромы#Восточный20.10.2021 18:19

Хроника русского космоса. Линия Генерального: космодром Восточный

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин совершил рабочую поездку на космодром Восточный 14-16 октября 2021 года.

В 15-й серии «Хроника русского космоса. Линия генерального» — пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами OneWeb, развитие инфраструктуры под ракету-носитель «Ангара», подготовка к российским лунным миссиям и пополнение орбитальных группировок связи и дистанционного зондирования Земли, а также развитие будущего наукограда — ЗАТО Циолковский.

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