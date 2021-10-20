СФ одобрил закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год

Source: Russia – Council of the Federation

Закон представил Ю. Архаров.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год».

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20 октября 2021 года, 13:25г.

Как сообщил член Комитета СФ по социальной политике Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области по доходам бюджет Фонда за 2020 год исполнен в сумме 2 трлн 392 млрд 692 млн 980,1 тыс. рублей, по расходам – 2 трлн 360 млрд 463 млн 78,6 тыс. рублей, что составляет соответственно 101,1 и 99,7 процента к показателям, утвержденным указанным Федеральным законом.

Бюджет Фонда за 2020 год исполнен с профицитом в размере 32 млрд 229 млн 901,5 тыс. рублей.

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