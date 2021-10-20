Source: Russia Federal Space

#РКС#Президент РФ20.10.2021 10:33

Специалисты РКС удостоены государственных наград

Указом Президента России семь работников холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») награждены медалью «За заслуги в освоении космоса».

Начальник отделения Владимир Агафонов, ведущий инженер-исследователь Александр Виноградов, начальник сектора Сергей Коновалов, начальник отдела Дмитрий Нагорных, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Дмитрий Симутин, начальник центра Кирилл Смирнов и мастер участка Ильдар Сулиманов удостоены высокой награды за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу, говорится в документе.

Среди проектов, в которых участвовали специалисты холдинга, — модернизация глобальной спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, разработка навигационных спутников нового поколения «Глонасс-К».

Медалью «За заслуги в освоении космоса» награждаются граждане за заслуги в области исследования, освоения и использования космического пространства, развитие ракетно-космической техники и промышленности, конструкторскую деятельность, а также за иные достижения в области космической деятельности, направленные на всестороннее социально-экономическое развитие России.

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