Совет Федерации одобрил закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил А. Артамонов.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2020 год».

В обсуждении приняли участие Министр финансов РФ Антон Силуанов и Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Закон представил председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

Закон в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ предусматривает утверждение отчета об исполнении федерального бюджета за 2020 год по доходам в сумме 18 трлн 719 млрд 89 млн 935,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 22 трлн 821 млрд 554 млн 464,1 тыс. рублей. По итогам исполнения федерального бюджета за 2020 год дефицит федерального бюджета составляет 4 трлн 102 млрд 464 млн 528,9 тыс. рублей.

«Исполнение федерального бюджета за 2020 год нельзя сравнить с исполнением предыдущих, так как год был особенным для страны. Правительством при поддержке парламента был оперативно предпринят ряд мер по предотвращению ухудшения ситуации в экономике, оказанию значительной финансовой помощи наиболее незащищенным гражданам, обеспечению сбалансированного исполнения региональных бюджетов, а также корректировке показателей по межбюджетным трансфертам без внесения изменений в федеральный закон. В 2020 году объем межбюджетных трансфертов увеличился на 1,3 триллиона рублей, или на 55 процентов. Регионам была оказана беспрецедентная финансовая помощь», — сказал Анатолий Артамонов.

Однако, по его словам, несмотря на это, в целом консолидированные бюджеты регионов в 2020 году были исполнены с дефицитом в сумме 676,6 миллиарда рублей, что является максимальным показателем за последние 10 лет. В 2020 году на 18 процентов увеличился государственный долг регионов. Сохраняется большая зависимость региональных бюджетов от предоставления финансовой помощи из федерального бюджета.

Парламентарий отметил, что для повышения устойчивости региональных бюджетов Министерством финансов и Правительством РФ продолжается работа по снижению долговой нагрузки путем реструктуризации бюджетных кредитов и замещения рыночных заимствований регионов. «Вместе с тем, мы считаем, что в дальнейшем надо расширить направления использования средств, которые высвобождаются в результате снижения объема погашения задолженности по бюджетным кредитам, в том числе на региональные программы газификации, на ликвидацию последствий пандемии коронавирусной инфекции, а также на погашение кредиторской задолженности госучреждений здравоохранения в системе обязательного медицинского страхования».

«Прошедший год показал уязвимость регионов в сложной ситуации, которая была вызвана распространением коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что пандемия пока никуда не ушла и в связи с этим должны всегда иметь резервы, чтобы использовать их не только в экстренной ситуации, но и для оперативного решения задач, поставленных Президентом для достижения национальных целей. Поэтому главным вопросом в развитии межбюджетных отношений остается вопрос создания условий для повышения финансовой самодостаточности регионов и их стремления к наращиванию экономического потенциала», — сказал Анатолий Артамонов.

Антон Силуанов указал, что, несмотря на сложности, связанные с пандемией и снижением цен на углеводороды, все обязательства 2020 года выполнены. «Мы даже нарастили обязательства с точки зрения выполнения январского Послания Президента РФ, которое носило исключительно социальный характер».

По словам Министра, регионам была оказана беспрецедентная поддержка: только дотации на сбалансированность бюджетов были выделены в размере 300 миллиардов рублей. Все социальные обязательства субъектов РФ исполнены. Расходы на оплату труда за прошлый год в регионах выросли на 14 процентов, инвестиции – на 11 процентов.

«Мы продолжим мониторинг регионов и будем при необходимости оперативно оказывать помощь наиболее нуждающимся субъектам РФ», — сказал Антон Силуанов.

Алексей Кудрин представил заключение Счетной палаты. По его словам, в ходе проверок выявлены нарушения на 338 миллиардов рублей. Они касаются ошибок бухгалтерского учета, процедуры закупок. Нарушения такого же рода еще на 445 миллиардов исправлены в ходе проверок. «Прошлый год был годом серьезного шока. Правительство принимало оперативные решения по спасению граждан и экономики. Весь пакет антикризисной поддержки оценивается в 4 триллиона 400 миллиардов рублей, включая снижение налогов, госгарантии, помощь гражданам».

Алексей Кудрин подчеркнул, что Счетная палата в ближайший год приложит особые усилия в вопросах настройки межбюджетных отношений, повышения долговой устойчивости регионов.

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