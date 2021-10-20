Сенаторы одобрили закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2020 год

Source: Russia – Council of the Federation

Все обязательства по назначению, выплате, индексации пенсий, пособий, различных социальных выплат, которые администрирует Пенсионный фонд, выполнены в полном объеме и в установленные сроки, сообщила Е. Бибикова.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда РФ за 2020 год».

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Как сообщила заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области общий объём доходов бюджета Пенсионного фонда РФ за 2020 год составил 10 трлн 303 млрд 338 млн 96,3 тыс. рублей (98 процентов от утвержденных указанным Федеральным законом показателей общего объёма доходов).

Сенатор сообщила, что всего получателей пенсий на конец 2020 года – 43 миллиона человек, в том числе пенсионеров по старости – 35,9 миллиона. Средний размер страховой пенсии по старости на конец 2020 года составил 15 978 рублей, а пенсии неработающих пенсионеров с учетом индексации на 6,6 процентов – 16,5 тысяч рублей.

«В течение 2020 года проиндексированы социальные пенсии, социальные выплаты в соответствии с законодательством. Новой статьей расходов Фонда стало значительное увеличение выплат семьям с детьми во время пандемии – почти 650 миллиардов рублей. Масштабное обновление получила программа материнского капитала – в нее впервые включены семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным после 1 января 2020 года», — сказала Елена Бибикова.

«В итоге бюджет Пенсионного фонда был исполнен с профицитом 575,6 миллиарда рублей — в основном за счет увеличения средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, обусловленных реализацией мер поддержки семей в условиях новой коронавирусной инфекции, а также выплатами в связи с празднованием Победы в Великой Отечественной войне», — отметила парламентарий.

Елена Бибикова подчеркнула, что все обязательства по назначению, выплате, индексации пенсий, пособий, различных социальных выплат, которые администрирует Пенсионный фонд, выполнены в 2020 году в полном объеме и в установленные сроки.

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