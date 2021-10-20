Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Гвианский космический центр#ЦЭНКИ#РКЦ Прогресс#НПО Лавочкина#Главкосмос21.10.2021 00:05

Российско-европейский «Союз»: 10 лет над тропиками

В 2021 году исполняется десять лет с первого пуска ракеты-носителя «Союз-СТ» из Гвианского космического центра. Исторический старт был осуществлен 21 октября 2011 года в 08:30 по местному времени (14:30 по московскому времени).

Основой успешной реализации российско-французского проекта «Союз в Гвианском космическом центре» является ракета-носитель «Союз-СТ» производства Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), а также уникальный стартовый комплекс, разработанный специалистами Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В.П.Бармина (филиал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос). Комплекс включает в себя стартовую систему, монтажно-испытательный корпус, командный пункт, технический комплекс космической головной части, а также сооружение для заправки разгонного блока «Фрегат» производства Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Роскосмос).

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации, обеспечивающим взаимодействие с европейским поставщиком пусковых услуг компанией Arianespace, выступает дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос» — Главкосмос.

Основные участники проекта

Российская сторона:

Госкорпорация «Роскосмос»;

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

Ракетно-космический центр «Прогресс»;

Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина;

Главкосмос.

Европейская сторона:

Европейское космическое агентство;

Французское национальное космическое агентство;

Arianespace;

Starsem.

Особенностью стартового комплекса является раздельная транспортировка трех ступеней ракеты-носителя и космической головной части с последующей их стыковкой на пусковой установке с использованием мобильной башни обслуживания. На стартовом комплексе для общей сборки и предстартового обслуживания ракеты космического назначения применяется мобильная башня обслуживания, которая защищает ракету, космическую головную часть и обслуживающий персонал при неблагоприятных погодных условиях.

Строительство комплекса началось в 2004 году и длилось четыре года. В его строительстве и дальнейшей эксплуатации приняли участие несколько сотен инженеров, конструкторов и специалистов ЦЭНКИ. Развертыванию масштабного строительства предшествовало множество организационно-технических консультаций, комплексных оценок, проектно-изыскательных работ и подписание в 2003 году Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики.

При создании Комплекса запуска была проведена гармонизация европейских стандартов и российских нормативных документов. Выпущен ряд совместных документов, которые применяются исключительно в рамках Программы «Союз в ГКЦ».

Гвианский космический центр — европейский космодром, расположенный вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Его расположение около экватора обеспечивает 15% преимущество по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и 40% — при запусках с космодрома Байконур. С начала 70-х годов прошлого века ГКЦ используется для запусков космических аппаратов ракетами-носителями семейства Ariane. Космодром используется в интересах совместных европейских космических программ. Руководство работой ГКЦ осуществляет Французский национальный космический центр. При этом космодром финансируется из бюджета Европейского космического агентства и используется в интересах совместных европейских космических программ.

Назначение космодрома

Запуск космических аппаратов на геопереходные и геостационарные орбиты;

запуск космических аппаратов на солнечно-синхронные орбиты;

одновременный запуск одного или группировки космических аппаратов на низкую околоземную орбиту;

запуск космических аппаратов на среднюю околоземную орбиту;

запуск научных космических аппаратов на различные орбиты;

запуск микроспутников в конфигурации с попутной полезной нагрузкой

За прошедшие 10 лет осуществлено 25 пусков. Комплекс запуска «Союз в Гвианском космическом центре подтвердил свою надежность, современность и готовность к безаварийной эксплуатации в течение многих лет в будущем.

Ракета-носитель «Союз-СТ» является специально разработанной модификацией ракеты «Союз-2» в соответствии с требованиями европейских партнеров к безопасности, системе телеизмерений и условиям эксплуатации. Она оснащена крупногабаритным обтекателем (диаметром 4,11 м), более мощными двигателями и новой цифровой системой управления, которая позволяет точнее контролировать траекторию полета. Используется два варианта ракеты-носителя «Союз-СТ»: этапа 1а и этапа 1б.

На борт носителя установлена аппаратура, дающая возможность выключения двигателей ракеты с Земли, т.е. в случае необходимости полет ракеты может быть прерван вручную. Дополнительно ракета оснащена радарными ответчиками, которые позволят контролировать положение ракеты во время полета. Отдельная работа проведена по адаптации носителя под климатические условия Французской Гвианы.

MIL OSI