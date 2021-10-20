Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РИА Новости#СМИ#Пилотируемая космонавтика#ЦПК20.10.2021 21:55

Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем «Союз»

Управление космическим кораблем «Союз МС» одним членом экипажа успешно протестировано в ходе полета «киноэкипажа», такую возможность получат все последующие российские космические корабли серии «Союз», рассказал РИА Новости командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко.

«Разработана модификация „Союза МС“, которая позволяет одному космонавту управлять кораблем без привлечения бортинженера. Пока система проходит отработку, поэтому с непривычки отсутствие помощи бортинженера налагает дополнительные обязанности на командира. Но это очень полезное нововведение», — сказал он.

По словам Кононенко, все последующие корабли «Союз МС» будут обладать такой возможностью благодаря установке специального выносного пульта, с которого командир корабля может частично выполнять задачи вместо бортинженера.

Модернизацию космического корабля «Союз МС» под управление одним членом экипажа планировалось провести давно. Благодаря такой возможности трехместный «Союз» может доставлять в космос двух непрофессиональных участников полета. До текущего момента управление «Союзами» требовало двух космонавтов — командира и одного из двух бортинженеров корабля. Третье место могло быть отдано туристу.

Источник: РИА Новости20 октября 2021 года, 03:30

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