Одобрен закон об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил А. Варфоломеев.

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год». Как сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев, ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия по доходам бюджет Фонда за 2020 год исполнен в сумме 903 млрд 411 млн 604,1 тыс. рублей, по расходам – 1 трлн 38 млрд 772 млн 497,9 тыс. рублей, что составляет соответственно 111,3 и 131,8 процента к показателям, утверждённым указанным Федеральным законом.

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Бюджет Фонда за 2020 год исполнен с дефицитом 135 млрд 360 млн 893,8 тыс. рублей, который был обеспечен остатками средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 1 января 2020 года, а также средствами резерва на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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