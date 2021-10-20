Назначены полномочные представители Совета Федерации в различных органах власти

Source: Russia – Council of the Federation

Кандидатуры сенаторов на эти должности представил В. Тимченко.

На заседании Совета Федерации рассмотрен вопрос о назначении представителей верхней палаты парламента в различных органах власти. Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области представил проекты постановлений СФ с кандидатурами сенаторов.

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Он сообщил, что на должность полномочного представителя Совета Федерации в Министерстве юстиции РФ в связи с прекращением полномочий сенатора Сергея Фабричного предложена кандидатура первого заместителя председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Полетаева.

На должность полномочного представителя Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ предлагается кандидатура члена Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Брилки.

Полномочным представителем Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей предлагается назначить члена Комитета СФ по экономической политике Владимира Кравченко.

Вячеслав Тимченко также сообщил, что на должность полномочного представителя Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка предложена кандидатура члена Комитета СФ по социальной политике Марии Львовой-Беловой.

Совет Федерации поддержал эти кандидатуры, приняты Постановления верхней палаты парламента.

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