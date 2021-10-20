Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#Терра Тех#РКС#Милана Элердова20.10.2021 17:05

Космические технологии помогают в тушении лесных пожаров

Специалисты компании «ТЕРРА ТЕХ», компании холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») рассказали о применении передовых космических технологий мониторинга лесных пожаров на панельной секции «Новые технологии в тушении лесных пожаров». Мероприятие организовано коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации под руководством заместителя председателя коллегии Олега Бочкарева на XXV Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2021».

Технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) обладают большим потенциалом в области отслеживания пожароопасных ситуаций, контроля мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий. Сочетание современных методов космического мониторинга, в первую очередь тепловой и оптической съемки, позволяет оперативно выявлять очаги пожаров и следить за их развитием.

Заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко: «Безусловно, космические технологии — современный инструмент оперативного выявления пожаров и оценки лесопожарной обстановки. Однако важно не только фиксировать из космоса факт ЧС, а развивать комплексные решения по прогнозированию и предотвращению наступления ЧС, как природного (засуха, пожар, наводнение), так и техногенного характера. Значимая роль в этих перспективных решениях будет отведена ДЗЗ и геотехнологиям».

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Проект „Цифровая Земля“ — инновационный инструмент на основе технологий искусственного интеллекта, успешно применяющийся в различных сферах деятельности, в том числе для мониторинга чрезвычайных ситуаций. В апреле-августе 2021 года командой ТЕРРА ТЕХ был проведен мониторинг лесных пожаров в республике Саха (Якутия) и Иркутской области. На территории этих регионов была выполнена обработка космических снимков общей площадью более 5 миллионов квадратных километров. Результатом стал аналитический отчет с данными о пройденных огнем площадях в пострадавших районах».

Комплекс отраслевых информационных сервисов «Цифровая Земля — Сервисы» разработан РКС и его дочерней компанией ТЕРРА ТЕХ по заказу Роскосмоса по программе «Цифровая экономика» и призван обеспечить клиентов из государственных структур и коммерческих компаний готовыми аналитическими продуктами и отчетами на основе данных космической съемки. В состав комплекса входят 27 мониторинговых продуктов по семи ключевым направлениям — чрезвычайным ситуациям, сельскому и лесному хозяйству, экологии, недропользованию, строительству и землепользованию. В геосервисах «Цифровой Земли» с помощью технологий искусственного интеллекта происходит преобразование информации с космических аппаратов в понятные и удобные аналитические отчеты о состоянии и развитии объектов, территорий и природных ресурсов.

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