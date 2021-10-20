Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Причал#Прогресс М-УМ20.10.2021 19:24

Корабль-модуль «Прогресс М-УМ» готовится к старту

На техническом комплексе космодрома Байконур продолжается этап предполетных испытаний транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» российского сегмента Международной космической станции.

После завершения технологических операций по сборке корабля «Прогресс М-УМ» в составе приборно-агрегатного отсека, переходной проставки и модуля «Причал» специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели внешний осмотр корабля, установленного в динамическом стенде монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

С 11 октября 2021 года корабль проходил серию проверочных включений бортовых систем и контрольный набор стартовой готовности с использованием наземного оборудования автоматизированного испытательного комплекса. Сегодня, 20 октября 2021 года, в соответствии с графиком штатной подготовки состоялся цикл автономных испытаний корабля в безэховой зоне, собранной из радиопоглощающих экранов с целью проверки функционирования бортовой радиотехнической системы сближения и стыковки «Курс-НА» в условиях, имитирующих физическую среду космического пространства.

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» им. С.П. Королева предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей Российского сегмента МКС. Запуск УМ «Причал» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» планируется в ноябре 2021 года.

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