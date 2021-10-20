Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Дмитрий Рогозин#Вызов#Союз МС-18#РКК Энергия20.10.2021 12:02

Качество снятого на МКС материала для фильма «Вызов» великолепно

Специалисты извлекли снятый на Международной космической станции (МКС) материал художественного фильма «Вызов» и проверили его качество. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он разместил видеозапись, указав, что на ней «сотрудники Роскосмоса и Первого канала ожидают извлечения специалистами РКК „Энергия“ (входит в состав Госкорпорации „Роскосмос“) из спускаемого аппарата корабля „Союз МС-18“, доставленного поздно вечером в подмосковный Королев, бесценных флеш-карт — результата съемок на МКС Клима Шипенко и Юлии Пересильд».

По словам главы Роскосмоса, тут же было проверено качество отснятого материала. «Оно великолепно», — подчеркнул он.

Космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на землю на спускаемом аппарате корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»), который приземлился в Казахстане в 07:35 мск в воскресенье. Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» — это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

Источник: ТАСС19 октября 2021 года, 00:15

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