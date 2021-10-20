Евгений Грабчак: «Целевой ориентир при планировании развития энергетической инфраструктуры – надёжность электроснабжения потребителей»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 20 октября. – Главными ориентирами при планировании развития энергетической инфраструктуры являются надёжность электроснабжения потребителей и снятие барьеров для развития экономики и промышленности России, заявил Евгений Грабчак на «круглом столе» Совета Федерации «Модернизация энергетической инфраструктуры в РФ».

«Целевой ориентир Минэнерго при планировании развития инфраструктуры – это надёжность и безопасность энергоснабжения конечных потребителей. Все наши целевые программы и усилия по работе с компаниями связаны прежде всего с тем, чтобы энергоресурс был доступным», – отметил он.

Замминистра добавил, что топливно-энергетический комплекс является одним из направлений, от стабильного функционирования которого зависит благосостояние граждан и экономики в целом. «В этом аспекте мы ставим перед собой задачу по снятию инфраструктурных ограничений и барьеров для развития экономики и промышленности», – подчеркнул Евгений Грабчак.

Мероприятия, призванные обеспечить решение стратегических задач, отражены в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, многие из них уже реализуются, напомнил замглавы Минэнерго.

В частности, речь идёт о развитии энергетической инфраструктуры для обеспечения расширения пропускной способности Восточного полигона РЖД, возможности работы в изолированном режиме Калининградской энергосистемы, укрепления связи между энергосистемой Юга и энергосистемой Крымского полуострова.

Евгений Грабчак также сообщил, что в этом году закончатся мероприятия по строительству Кольско-Карельского энерготранзита, на территории Чукотки реализуется модернизация Чаун-Билибинского энергоузла, до конца 2021 года также планируется обновить схему размещения атомных и гидроэлектростанций.

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