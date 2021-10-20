Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1820.10.2021 16:04

Грузовой корабль «Прогресс МС-18» состыкован с переходным отсеком

На космодроме Байконур продолжается предполетная подготовка транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» к запуску по программе 79-й миссии снабжения Международной космической станции.

Сегодня, 20 октября 2021 года, в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254 специалисты Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и профильных предприятий Роскосмоса выполнили комплекс технологических операций по стыковке корабля «Прогресс МС-18» с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя.

Он входит в состав космической головной части, обеспечивая механическую связь корабля с головным обтекателем и интеграцию командного интерфейса корабля «Прогресс МС-18» в бортовую систему управления ракеты-носителя «Союз-2.1а». После завершения стыковочных работ состоялись проверочные включения бортового радиотехнического комплекса и других служебных систем.

Накануне в грузовой отсек корабля было уложено около 1 490 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру и инструменты для внекорабельной деятельности, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 66-й основной экспедиции, а также укладки для проведения космических экспериментов «Матрешка-Р», «Биомаг-М», «Асептик», «Структура» и «Фотобиореактор». Кроме того, на МКС должны быть доставлены 560 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды в баках системы «Родник» и 43 кг сжатого воздуха в баллонах средств подачи кислорода.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18» запланирован на конец октября 2021 года с космодрома Байконур.

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