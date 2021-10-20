Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Прогресс МС-17#наука21.10.2021 02:43

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» ушел в автономный полет

В соответствии с российской программой полета Международной космической станции 21 октября 2021 года в 02:42:27 по московскому времени транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» в штатном режиме отстыковался от Малого исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента МКС.

Люки между российским «космическим грузовиком» и МКС были закрыты 19 октября 2021 года в 18:00 мск. 21 октября в 02:41 мск после завершения операций по подготовке к расстыковке была выдана команда на открытие крюков корабля «Прогресс МС-17», его отстыковали от станции и отправили в автономный полет.

В течение 29 часов автономного полета «космический грузовик» совершит серию корректирующих маневров, удаляясь от Международной космической станции на расстояние до 185 км. Стыковка корабля с надирным портом гермоадаптера многоцелевого лабораторного модуля «Наука» запланирована на 22 октября в 07:31 по московскому времени с использованием системы автоматического сближения и стыковки «Курс». Это будет первая стыковка грузового корабля с новым российским модулем, прибывшим в конце июля 2021 года.

Сейчас на стыковочном узле модуля «Наука» расположен специальный адаптер (кольцо-накладка), который позволяет причаливать к нему российским кораблям «Союз МС» и «Прогресс МС», поэтому грузовой корабль «Прогресс МС-17» увезет его с собой при окончательной расстыковке со станцией. Затем к стыковочному узлу будет пристыкован модуль «Причал», запуск которого запланирован на конец ноября этого года.

«Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для коррекции высоты её орбиты.

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