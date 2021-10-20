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#Роскосмос#ОКБ Факел#НПО Энергомаш#Геннадий Абраменков20.10.2021 08:14

Геннадий Абраменков стал победителем конкурса «Стандартизатор года»

В городе Санкт-Петербурге в рамках Международного технологического форума «Российская неделя стандартизации», приуроченного к Всемирному дню стандартов, состоялась церемония вручения Общероссийской премии «Стандартизатор года» — 2021. Премии победителям вручил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

В номинации «За практический вклад в разработку стандартов, имеющих большое экономическое и социальное значение» премия была вручена Геннадию Абраменкову (с 2017 по 2021 годы возглавлял Департамент сертификации, стандартизации и лицензирования Госкорпорации, в настоящее время — директор Опытного конструкторского бюро «Факел», входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос»).

ТК 321 «Ракетно-космическая техника» по итогам 2020 года занял первое место среди 230 технических комитетов в рейтинге, что свидетельствует о лидирующей роли ракетно-космической отрасли в развитии национальной стандартизации.

«Первое место ТК 321 в рейтинге и премия „Стандартизатор года“ — это результаты коллективной работы специалистов по стандартизации всех организаций и департаментов Госкорпорации, экспертов ТК, а также координирующей роли головной организации по стандартизации отрасли ЦНИИмаш (входит в Роскосмос). Достижение таких значимых результатов стало возможным благодаря активной всесторонней поддержки стандартизации руководством Госкорпорации, Росстандартом и эффективной работе всех занятых в этом направлении сотрудников. Я благодарю каждого, кто принимал непосредственное участие в проводимой работе», — отметил Геннадий Абраменков.

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ОКБ «Факел» — одно из лидирующих предприятий в разработке электрических двигательных систем и термокаталитических двигательных установок на гидразине, обладающее индустриальным опытом серийной и массовой поставки двигателей в коммерческом и государственном сегментах рынка. Двигатели производства ОКБ «Факел» признаны образцами качества и востребованы во всем мире — их доля на мировом рынке космических технологий составляет более 10% (в России двигателями ОКБ оснащены более 50% спутников).

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