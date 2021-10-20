В ходе 510-го заседания СФ сенаторы выступили по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам

Source: Russia – Council of the Federation

В частности, подняты вопросы борьбы с алкогольным контрафактом и социальной адаптации лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области проинформировала о состоявшемся в Санкт-Петербурге Третьем Евразийском женском форуме.

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Член Комитета СФ по экономической политике Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры затронул тему социальной адаптации лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы. Сенатор сообщил о планах провести в СФ совещание по вопросу создания системы пробации в Российской Федерации. Он обратился к коллегам с предложением обратить в регионах внимание на ситуацию с соблюдением прав заключенных в местах отбывания наказания.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал о проведенной на настоящий период работе по искоренению контрафакта алкогольной продукции. Сенатор также озвучил ряд предложений, направленных на дальнейшую борьбу с производителями алкогольной отравы.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области сообщил о состоявшемся в Республике Дагестан совместном выездном совещании Комитета СФ и Комитета СФ по социальной политике. Сенатор пояснил, что по итогам состоявшихся в марте Дней Республики Дагестан в Совете Федерации было принято Постановление палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан». Цель выездного совещания делегации СФ в Дагестане – оценить ход реализации Постановления, определить меры, которые будут способствовать его полному исполнению.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан поблагодарил коллег-сенаторов за плодотворную работу.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ленар Сафин СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан проинформировал о состоявшихся парламентских слушаниях на тему «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации».

Сенатор РФ, председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края обратил внимание, что на ближайшем заседании Комиссии выступит заместитель руководителя Роскомнадзора.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области призвал сенаторов проявить гражданскую ответственность, дать пример в борьбе с пандемией коронавируса и вакцинироваться.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва предложила пригласить на одно из заседаний СФ специалиста-медика для выступления по теме вакцинации в рамках «Часа эксперта».

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области сообщил, что накануне Дня народного единства в Совете Федерации состоится чествование детей-героев, которые совершили мужественные поступки. По словам вице-спикера СФ, традиционное мероприятие, по причине пандемии коронавируса пройдет в режиме онлайн. Юрий Воробьев призвал сенаторов отметить наградами детей в регионах.

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