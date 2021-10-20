Source: Russia – Council of the Federation

Новую структуру возглавит заместитель Председателя СФ Ю. Воробьев.

В Совете Федерации создан Совет по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации.

Проект соответствующего Постановления рассмотрен в ходе 510-го заседания СФ.

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Он напомнил, что по поручению Председателя СФ, с 2012 года организована работа Межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства. На текущий момент состоялись четыре ее заседания. По итогам работы подготовлена «дорожная карта» по совершенствованию государственной лесной политики, которая в целом реализована.

«Принят и вступил в силу ряд ключевых законов в лесной сфере. Создана профильная правительственная комиссия. Подготовлена и утверждена Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2030 года», — отметил Юрий Воробьев.

«В целях повышения дальнейшего межведомственного взаимодействия, обеспечения реализации Стратегии с учетом интересов регионов России, предлагается создать Совет по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации», — сказал сенатор.

Он обратил внимание, что при формировании состава Совета, планируется включить в его состав представителей из различных регионов нашей страны.

«К основным задачам Совета предлагается отнести – подготовку проектов федеральных законов, направленных на развитие лесного сектора, содействие формированию регионального лесного законодательства, мониторинг и оценку правоприменительной практики в целях реализации Стратегия развития лесного комплекса РФ, осуществление парламентского контроля за реализацией федеральными и региональными органами государственной власти основных положений Стратегии», — проинформировал Юрий Воробьев.

Заседания Совета планируется проводить не реже одного раза в год. Совет возглавит заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев.

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