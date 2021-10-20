В Совете Федерации проходит пятьсот десятое заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрят закон «Об исполнении федерального бюджета за 2020 год».

На 510-м заседании Совета Федерации сенаторы рассмотрят Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2020 год». В обсуждении примут участие Министр финансов России Антон Силуанов и Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Также будут рассмотрены законы об исполнении в 2020 году бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В повестке дня – вопрос о создании при СФ Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ.

В рамках «часа субъекта РФ» запланированы выступления губернатора Камчатского края Владимира Солодова и председателя Законодательного Собрания региона Ирины Унтиловой. Накануне в рамках проходящих в верхней палате парламента Дней Камчатского края в ряде комитетов Совета Федерации прошли расширенные заседания, посвященные социально-экономическим и экологическим вопросам развития региона.

Темой «правительственного часа» станут перспективные направления развития оборонно-промышленного комплекса страны. Мероприятие пройдет в закрытом режиме. Перед парламентариями выступит заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов.

В ходе «парламентской разминки» сенаторы также выскажутся по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

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