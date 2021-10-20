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#НПО Энергомаш#НИИМаш20.10.2021 15:08

В НИИМаш повышают квалификацию линейных руководителей

В Научно-исследовательском институте машиностроения (НИИМаш, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») были организованы курсы повышения квалификации для линейных руководителей предприятия, завершившиеся совещанием в формате круглого стола.

В качестве преподавателей были привлечены к обучению и руководители института. Так, главный конструктор Сергей Булдашев провёл занятие на тему «Перспективы развития НИИМаш. Цели и задачи Общества на 2021-2023 годы». Также специалистами НИИМаш были организованы лекции и по другим темам.

После успешной сдачи слушателями зачёта по всему курсу состоялось совещание руководителей в формате круглого стола. Директор НИИМаш Елена Матвеева и главный конструктор Сергей Булдашев рассказали о перспективах развития института, экономическом положении предприятия, личной ответственности каждого работника за развитие НИИМаш. Елена Владимировна детально описала роль каждого работника в наращивании объёмов производимой продукции, а также в повышении её качества, что впоследствии даст реальную возможность повысить заработную плату коллективу.

Начальник управления по работе с персоналом Ирина Кузина осветила кадровые вопросы. Также на совещании линейные руководители обсудили волнующие их проблемы с директором и главным конструктором. По результатам прошедшего круглого стола было принято решение о регулярных встречах в подобном формате.

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