В. Матвиенко и В. Солодов обсудили перспективы социально-экономического развития Камчатского края

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ и губернатор региона осмотрели выставку, посвященную сегодняшнему дню и будущему Камчатки.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. СолодовВладимир ВикторовичГубернатор Камчатского края

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В беседе приняли участие председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова, УнтиловаИрина ЛеонидовнаПредседатель Законодательного Собрания Камчатского края представители региона в Совете Федерации – сенаторы Борис Невзоров НевзоровБорис Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Камчатского края и Валерий Пономарев. ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края

Глава верхней палаты парламента подчеркнула, что Дни Камчатского края в Совете Федерации – хорошая возможность не только представить регион на федеральном уровне, но и обсудить существующие проблемы, пути их решения, получить дополнительную поддержку.

Камчатка — край уникальный, с огромным потенциалом

«Камчатка — край уникальный, с огромным потенциалом», — отметила Председталеь СФ. «В регионе заметны изменения: хороший рост промышленного производства, ввод жилья, другие положительные показатели. Но чтобы имеющийся потенциал заработал в полную силу, надо еще потрудиться».

В ходе беседы особое внимание Валентина Матвиенко уделила решению в регионе социальных вопросов, в том числе в сфере здравоохранения.

Владимир Солодов проинформировал, что регион подтвердил свои результаты по вылову рыбы. «Нам надо добиться стабильности в регулировании отрасли, важна приоритетность в развитии рыбацких поселков, потому что там живут люди», — сказал он.

Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с руководством Камчатского края

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с руководством Камчатского края

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Встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с руководством Камчатского края

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«Мы реально добились хороших показателей основных производственных мощностей. Это стало возможно благодаря понятному, четкому регулированию, а также вниманию, которое рыбаки видят со стороны государства», — подчеркнул глава Камчатки.

В этот же день Председатель СФ и губернатор региона осмотрели выставку, посвященную сегодняшнему дню и будущему Камчатки.

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