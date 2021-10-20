Вопросы модернизации энергетической инфраструктуры в РФ рассмотрели в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Ю. Федоров провел «круглый стол».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел «круглый стол» на тему «Модернизация энергетической инфраструктуры в Российской Федерации».

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В обсуждении приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области член этого Комитета СФ Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак, председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, представители ПАО «Транснефть», «НОВАТЭК», Русгидро, экспертного сообщества.

Модернизация энергетической инфраструктуры в Российской Федерации — вопрос крайне важный и всегда актуальный

Юрий Федоров подчеркнул, что модернизация энергетической инфраструктуры в Российской Федерации — вопрос крайне важный и всегда актуальный. «Особенно в логике задач по декарбонизации энергетики и транспортной отрасли, перспектив развития водородной энергетики и, конечно, реализации главной задачи — обеспечения надежного снабжения потребителей̆ энергоресурсами».

Как отметил сенатор, согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года основу энергетической инфраструктуры составляют Единая энергетическая система России, Единая система газоснабжения, система магистральных трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов.

«Уже сейчас мы должны учитывать вызовы завтрашнего дня, в том числе при модернизации энергетической инфраструктуры, но приоритет необходимо отдавать надежности, особенно в условиях адаптации к климатическим изменениям», — подчеркнул парламентарий.

По словам Юрия Федорова, вопрос адаптации к климатическим изменениям крайне важен. «Количество неблагоприятных погодных явлений увеличивается и тут, возможно, стоит менять стандарты и нормы. Инфраструктура строится не один день, месяц или год, и необходим прагматичный подход», — подчеркнул он.

«Говоря о вызовах и перспективах, невозможно не упомянуть электротранспорт и водородную энергетику, возобновляемые источники энергии, атомную энергию. Эти вопросы мы уже рассматривали на наших заседаниях и, уверен, будем возвращаться к ним снова», — сказал Юрий Федоров.

Сенатор отметил, что в Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака, который представил Минпромторг, вошли 33 проекта в 18 регионах России. Для реализации всех или даже части проектов необходима качественная инфраструктура. Разные целевые рынки, от внутреннего — до стран Европы и АТР.

Юрий Федоров затронул тему электротранспорта. Концепция его развития в РФ предполагает создание в России не менее 9,4 тыс. зарядных станций до 2024 года, из которых не менее 2,9 тыс. будут быстрыми. Не менее 72 тыс. зарядных станций (из них 28 тыс. быстрых) запланировано до 2030 года. Но это не все. Исходя из прогнозных оценок роста парка электромобилей до 1,4 млн штук к 2030 году, потребуется в общей сложности 144 тыс. станций, сказал он.

Сенатор отметил, что развитие электротранспорта приведет к изменениям в энергопотреблении и потребует решения вопросов сглаживания пиковых нагрузок. «Возможно, стоит говорить о накопителях, в том числе для увеличения качества электроснабжения или в качестве резерва мощности».

«Круглый стол» на тему «Модернизация энергетической инфраструктуры в Российской Федерации»

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Валерий Васильев

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Александр Пронюшкин

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«Круглый стол» на тему «Модернизация энергетической инфраструктуры в Российской Федерации»

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Юрий Федоров

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Юрий Федоров также поднял вопрос о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). «Энергопереход потребует развития низкоуглеродной, возобновляемой энергетики и это приведет к существенным изменениям в работе сетевого комплекса. ВИЭ — переменный источник, который требует резерва мощности и проблемы тут очевидны. Тут вопрос, и диспетчеризации, и наличия того самого резерва, но мы понимаем, что генерация на ВИЭ будет развиваться, особенно в некоторых регионах».

Сенатор подчеркнул, что необходимо не забывать про основную задачу — обеспечение надежного снабжения потребителей̆ энергоресурсами. «Про территории без централизованного энергоснабжения тоже забывать не стоит».

Евгений Грабчак отметил, что целевой ориентир Министерства энергетики при планировании развития инфраструктуры – надежность и безопасность энергоснабжения конечных потребителей. Он проинформировал о ходе реализации Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, его энергетической части. «Здесь многое сделано и многое еще планируется. В первую очередь, это Восточный полигон и все, что связано со строительством и увеличением пропускной способности БАМа и Транссиба.

По его словам, многое из запланированного уже сделано. Например, обеспечена независимость и возможность работы в изолированном режиме Калининградской энергосистемы. Большая работа проведена по развитию инфраструктуры Крымского полуострова.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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