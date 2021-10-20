А. Кутепов предлагает упростить строительство магазинов и детских площадок на территории садовых товариществ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подготовил соответствующие изменения в законодательство.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга предлагает упростить строительство магазинов и детских площадок на территории садовых товариществ.

Сенатор разработал поправки в федеральные законы о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, о введении в действие Земельного кодекса РФ и о внесении изменений в статью 123.13 части первой Гражданского кодекса РФ. Они направлены Руководителю Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегу Скуфинскому для получения отзыва.

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Андрей Кутепов отметил, что на территории садовых товариществ ведется торговля, осуществляется оказание бытовых и медицинских услуг, но в силу несовершенства регулирования, имеются препятствия для развития этих видов деятельности

По его словам, в настоящее время правоприменительная практика отрицает возможность строительства на территории товариществ торговых и подобных им павильонов, обладающих признаками объекта капитального строительства. Указывается на несоответствие вида разрешенного использования участка общего назначения целям планируемого строительства.

Например, по мнению Росреестра, ведение коммерческой деятельности на территории садоводческих объединений не соответствует целям их деятельности, указывается в пояснительной записке.

По мнению сенатора, такой подход не позволяет садоводческим товариществам использовать собственные или привлекать инвестиционные средства в частности для строительства продуктовых магазинов, спортивных и детских площадок, медпунктов, поскольку оформление прав на такие объекты затруднительно. Действующее законодательство предполагает режим общей собственности членов товарищества и индивидуальных пользователей применительно к имуществу общего назначения в границах территории ведения садоводства. При этом, как отметил Андрей Кутепов, приобретение участка в долевую собственность в настоящее время фактически заблокировано.

«Учитывая, что правовой режим общей собственности на земельный участок общего назначения не только не привносит правовой определенности и не решает практических проблем, но и создает неоправданные препятствия к управлению территорией товарищества, предлагается обратиться к смешанной концепции, допускающей как долевую собственность на имущество общего пользования, так и собственность садоводческого или огороднического товарищества, в зависимости от решения общего собрания его членов», — пояснил парламентарий.

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