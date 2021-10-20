Актуализированы положения ФЗ о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы

Source: Russia – Council of the Federation

Докладчиком по вопросу выступил заместитель Председателя СФ Ю. Воробьев.

Одобрен проект постановления Совета Федерации «О реализации отдельных положений Федерального закона «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

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«Документ подготовлен в целях актуализации правовых основ деятельности Комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых сенаторами», — сказал вице-спикер СФ.

Он отметил, что документ разработан в соответствии с положениями закона о статусе сенатора, а также на основании практики работы Комиссии СФ.

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