Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#ExoMars-2016#ExoMars-2022#TGO#ESA#Марс19.10.2021 15:33

ExoMars 2016 пять лет на орбите вокруг Марса

5 лет назад модуль Trace Gas Orbiter (TGO), предназначенный для исследований атмосферы Марса российско-европейской межпланетной станции миссии ExoMars 2016 вышел на орбиту вокруг Марса. Данная миссия дала старт крупнейшему проекту, нацеленному на комплексное исследование четвертой от Солнца планеты дистанционными и контактными методами, в том числе поиск следов существования жизни.

Миссия ExoMars 2016 — уникальный совместный международный проект Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства. Космический аппарат состоял из орбитального модуля TGO и демонстрационного посадочного модуля EDM (Entry, Descent and Landing Demonstrator Module), получившего имя Schiaparelli в честь итальянского астронома Джованни Скиапарелли. Демонстрационному модулю Schiaparelli не удалось совершить мягкую посадку на Марс. В то же время орбитальный аппарат TGO все эти годы успешно работает на орбите вокруг Марса, передает важные научные данные, полученные установленной на борту российской и европейской научной аппаратурой, а также ретранслирует данные с марсоходов Curiosity, Perseverance и посадочного аппарата InSight.

Модуль TGO предназначен для изучения биологического и геологического происхождений значимых газовых примесей марсианской атмосферы и распределения водяного льда в грунте Марса. Орбитальный модуль получает данные о сезонных изменениях состава и температуры атмосферы, необходимые для создания её подробной модели, выполняет высоко детальную съемку элементов рельефа. Поиск потенциальных признаков жизни на Марсе аппарат TGO осуществляет посредством анализа газов-биомаркеров в марсианской атмосфере (метана, этана, этилена и фосфина). Экзобиологическая миссия — один из актуальных путей к лучшему пониманию Красной планеты.

На борту аппарата TGO работают четыре научных прибора, из них два представляют российский вклад в проект и были созданы в Институте космических исследований РАН. В частности, прибор FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector — детектор эпитермальных нейтронов высокого разрешения) позволяет составлять карту распределения водорода на поверхности и на глубине до 1 метра, и прибор ACS (Atmospheric Chemistry Suite — комплекс научных приборов для изучения химического состава атмосферы), состоящий из трех инфракрасных спектрометров, предназначен для исследования состава, структуры и аэрозолей атмосферы.

Центром научных операций (SOC-Science Operation Center), который расположен в Европейском Астрономическом Центре (ESAC, г. Мадрид) совместно с российским Наземным научным комплексом проекта (ННК-ЭМ), который расположен в ИКИ РАН, а также российскими и европейскими научными лабораториями осуществляется управление комплексом научной аппаратуры и обработка получаемой информации.

Для связи с TGO, получения результатов измерений и передачи на борт команд управления задействуется европейская сеть антенн дальней космической связи с Центром управления в Европейском центре космических операций (ESOC, г. Дармштадт). При этом прием основного объема научной информации обеспечивает Российский комплекс приема научной информации, созданный кооперацией ИКИ РАН и предприятий Госкорпорации «Роскосмос» на базе двух 64-х метровых антенн Особого конструкторское бюро Московского энергетического института (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в Калязине и Медвежьих Озерах.

В настоящее время орбитальный аппарат TGO выполняет программу научных исследований и передаёт научные данные, получаемые при помощи установленных на нём двух российских (спектрометрический комплекс ACS и нейтронный детектор FREND) и двух европейских научных приборов (спектрометр NOMAD и цветная стереокамера высокого разрешения CaSSIS). Российский комплекс приема научной информации (РКПНИ) и наземный научный комплекс ННК-ЭМ для миссии ExoMars 2016 работают в штатном режиме.

Орбитальный аппарат TGO будет использоваться также в качестве ретранслятора данных миссии ExoMars 2022, когда российская посадочная платформа «Казачок» и установленный на ней европейский марсоход «Розалинд Франклин» прибудут на Марс в 2023 году. В настоящее время орбитальный аппарат TGO, помимо выполнения научной программы, функционирует в качестве ретранслятора для обмена данными с марсоходами Curiosity, Perseverance и посадочным аппаратом InSight.

При этом более половины научной информации принимается средствами Российского комплекса приема научной информации, размещенных в Медвежьих Озерах и Калязине. Следует отметить, что комплекс был создан и задействован в проекте ExoMars в рекордно короткие сроки. Впервые за последние 30 лет в России создана и успешно используется высокотехнологичная отечественная наземная инфраструктура, позволяющая обеспечивать прием научной информации с космических аппаратов в дальнем космосе на высочайшем уровне.

Сегодня готовится к запуску второй этап проекта — миссия ExoMars 2022. Ключевыми задачами предстоящей миссии станут исследование поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических исследований и поиск следов жизни на Красной планете.

Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос) является разработчиком и изготовителем посадочной платформы и десантного модуля миссии ExoMars 2022. Десантный модуль должен обеспечить мягкую посадку на поверхность европейского марсохода «Розалинд Франклин». Аппарат TGO будет задействован и на второй стадии проекта. Орбитальный модуль будет использоваться для ретрансляции данных миссии ExoMars 2022после её прибытия на Марс. Старт миссии ExoMars 2022 запланирован в рамках «астрономического окна» в сентябре-октябре 2022 года.

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