Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата20.10.2021 00:30

100 лет со дня рождения Бориса Анатольевича Воронова

Сегодня, 20 октября 2021 года, исполняется 100 лет со дня рождения военного специалиста и руководителя работ по обеспечению системы связи КИКа, участника Великой Отечественной войны, лауреата Государственной премии СССР Бориса Анатольевича Воронова.

Окончил Ульяновское военное училище связи (1943 г.), Военную академию связи им. С.М. Буденного (1957 г.). В Вооруженных Силах СССР с 1939 по 1977 гг. В 1941 году — помощник командира взвода отдельного батальона связи запасной стрелковой бригады, в 1943-1946 гг. — командир взвода курсантов, в 1947 году — начальник кабинета службы связи Ульяновского военного училища: принимал участие в освобождении Венгрии.

С 1947 года — в Институте химической физики Академии наук СССР, в 1948 году — на полигоне под Семипалатинском: участвовал в испытании первых атомных бомб. С 1957 году служил в КИКе: старший офицер по радиосвязи (1957-1960 гг.); начальник отдела связи и СЕВ (1960-1965 гг.), заместитель начальника Центра КИКа по АСУ, связи и СЕВ (1965-1973 гг.), затем — по наземно-космической связи (1973-1977 гг.).

Перед запуском первого в мире ИСЗ на полигоне Байконур обеспечил готовность исходной системы связи КИКа к запуску и телеконтролю спутника. Под его руководством создавалась структура связи КИКа для космических программ. С 1960 по 1965 гг. — начальник отдела связи и Службы Единого времени Центра Командноизмерительного комплекса; в 1965 — зам. начальника Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами по электронно-счётным устройствам, связи и Службе Единого времени, с 1973 года — заместитель начальника по наземно-космической связи. В 1977 году — уволен из ВС СССР. После увольнения — начальник управления Министерства связи СССР.

Лауреат Государственной премии СССР (1976 г.). Награжден орденами Отечественной войны II ст. (1985 г.), Красной Звезды (трижды), Трудового Красного Знамени (1967 г.), медалями. «Ветеран группы особого риска».

Выдающийся специалист и организатор работ КИКа Борис Анатольевич Воронов скончался 15 февраля 1994 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

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