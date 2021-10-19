Ю. Федоров: Мы ведем планомерную работу по совершенствованию законодательства по решению задач, стоящих перед ТЭК

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный ходу выполнения мероприятий по разработке и внедрению современных методов увеличения нефтеотдачи.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел заседание «круглого стола» «О ходе выполнения мероприятий по разработке и внедрению современных методов увеличения нефтеотдачи, повышению коэффициента извлечения нефти при разработке активных запасов, вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов, остаточных запасов и мелких месторождений нефти».

Смотрите также

Сенатор отметил, что тема обсуждения имеет протяженную историю и остается актуальной и на сегодняшний день. «Наш Комитет СФ ведет планомерную работу по совершенствованию действующего законодательства в части социально-экономического развития государства на долгосрочную и краткосрочную перспективу, основ государственного регулирования экономики, промышленной и инвестиционной политики, осуществления политики в области развития энергетики страны, определения путей комплексного развития нефтегазовой отрасли и других топливных ресурсов. Мы ищем ответы на острые вопросы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом страны», — сказал Юрий Федоров.

«В своей деятельности мы открыты предложениям, касающихся обеспечения государством установления стандартов, норм и правил в области геологического изучения, использования и охраны недр, безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, рационального использования и охраны недр, а также осуществления государственного надзора за их соблюдением», — сказал парламентарий.

«По итогам нашей совместной работы уже возобновлен такой незаслуженно забытый процесс, как мониторинг со стороны государственных органов по коэффициенту извлечения нефти, который, к сожалению, в России падает на протяжении последних двадцати лет при отсутствии системной работы с методами увеличения нефтеотдачи», — добавил сенатор.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

1 из 6

Юрий Федоров

2 из 6

Александр Пронюшкин

3 из 6

Елена Шумилова

4 из 6

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

5 из 6

Юрий Федоров

6 из 6

Юрий Федоров отметил, что пока в целях увеличения прибыли многие нефтяные компании предпочитают применять методы выборочной интенсификации добычи нефти из активных запасов, даже если такие методы приводят к снижению проектной нефтеотдачи. Эксперты отмечают основную причину негативного отношения к недрам – сверхобеспеченность многих нефтяных компаний запасами нефти, что позволяет им «снимать сливки», выборочно интенсифицируя добычу из активных запасов. Добыча из «трудных» запасов невелика, поэтому и методы увеличения нефтеотдачи не востребованы, уточнил законодатель.

Сенатор обратил внимание, что Правительство РФ уделяет большое внимание данной проблеме, создана рабочая группа, в которую вошли представители Министерства энергетики РФ, Министерства финансов РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. Также утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации мер по освоению нефтяных месторождений и увеличению объемов добычи нефти в Российской Федерации.

«В рамках разработки «дорожной карты» определены основные направления работ (в том числе инвентаризация налоговых льгот) и ориентировочные сроки их выполнения. Это анализ текущей ресурсной базы углеводородного сырья, стимулирование геологоразведочных работ, добычи нефти в Западной Сибири, в Восточной Сибири и новых регионах добычи на месторождениях, содержащих теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ), а также на малых месторождениях, разделение рисков между государством и недропользователем», — пояснил Юрий Федоров.

С основным докладом на тему «Состояние и перспектива внедрения цифровых и инновационных технологических методов увеличения и повышения нефтеотдачи» выступил главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Николай Еремин.

По итогам обсуждения был одобрен проект рекомендаций. Этот документ с предложениями и дополнениями предстоит утвердить на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

В обсуждении темы приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, субъектов Российской Федерации, эксперт по разработке и внедрению современных методов увеличения нефтеотдачи, повышению коэффициента извлечения нефти Юрий Важенин, эксперты.

MIL OSI