Создание современной инфраструктуры в Камчатском крае рассмотрел Комитет СФ по экономической политике

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждение состоялось в рамках проходящих в палате Дней региона.

Комитет Совета Федерации по экономической политике на расширенном заседании рассмотрел вопрос «Создание современной инфраструктуры: основа экономического развития территории Камчатского края». Обсуждение состоялось в рамках проходящих в СФ Дней региона.

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Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

В заседании приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Денис Ушаков, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, компании Газпром, члены делегации Камчатского края во главе с губернатором Владимиром Солодовым. СолодовВладимир ВикторовичГубернатор Камчатского края

Губернатор Камчатского края отметил, что Совет Федерации уделяет большое внимание развитию экономики региона. Он проинформировал о социально-экономической ситуации, динамике основных показателей, развитии транспортной инфраструктуры, в том числе авиасообщения, о ходе работ по газификации края, о ситуации в рыбной отрасли.

Заместитель председателя правительства региона Сергей Миронов затронул тему субсидирования авиаперевозок и мер поддержки обновления авиапарка.

По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил предложения для включения в проект постановления палаты «О государственной поддержке социально-экономического развития Камчатского края».

Сенаторы рекомендовали Правительству РФ рассмотреть возможность выделения финансирования на обновление парка воздушных судов за счет средств федерального бюджета на период с 2023 по 2027 годы. Предложено рассмотреть возможность выделения в 2023–2025 гг. дополнительного финансирования за счет федерального бюджета на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов аэропортовой инфраструктуры Камчатского края. В частности, предложено провести капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы и приобретение модульного здания ряда региональных аэровокзалов.

Также Комитет СФ предлагает Правительству РФ рассмотреть возможность дополнительного финансирования за счет федерального бюджета поставки для нужд Камчатского края двух морских буксиров мощностью до 2500 кВт.

Рекомендовано рассмотреть возможность создания двух дополнительных авиаотделений при краевом государственном автономном учреждении «Охрана Камчатских лесов» для тушения лесных пожаров в северных районах Камчатского края.

Сенаторы предлагают включить маршруты воздушных перевозок пассажиров из г. Петропавловска-Камчатского в г. Владивосток и г. Хабаровск в перечень маршрутов воздушных перевозок пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта РФ, относящегося к Дальневосточному федеральному округу. Это позволит предоставить субсидии из федерального бюджета организациям воздушного транспорта, осуществляющим эти перевозки, и установить специальный тариф перевозки.

Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Расширенное заседание Комитета СФ по экономической политике

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Также предложено рассмотреть вопрос о включении 91 социально-значимого авиационного маршрута Камчатского края в Постановление Правительства РФ, которым утверждаются правила предоставления в 2021 году субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа.

Комитет СФ также заслушал доклад генерального директора, председателя Правления ПАО «Россети» Андрея Рюмина о ключевых направлениях работы электросетевого комплекса в субъектах РФ.

Андрей Рюмин проинформировал о завершении подготовки к осенне-зимнему периоду. «В последние годы мы видим рост числа опасных метеоявлений, погода приносит неприятные сюрпризы, которые влияют на надежность – аномальные морозы, ледяные дожди в сочетании с ураганным ветром. В этом году мы увеличили финансирование программ технического обслуживания и ремонта – на эти цели выделено около 71,5 миллиарда рублей, что на 2 процента больше прошлогоднего периода».

По его словам, все необходимые ремонтные работы по состоянию на 1 октября выполнены, аварийный запас сформирован. «К прохождению осенне-зимнего периода готовы».

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