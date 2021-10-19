Сенаторы обсудили вопросы доступа к интернету и обеспечения «цифровых прав» жителей Камчатки

Source: Russia – Council of the Federation

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству провел А. Клишас.

Члены Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству обсудили вопросы повышения качества доступа к сети интернет в Камчатском крае. Мероприятие состоялось в рамках проходящих в верхней палате парламента Дней Камчатского края. Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Перед сенаторами выступил заместитель председателя Законодательного Собрания региона Дмитрий Коростелев.

Смотрите также

Он отметил, что тема совещания связана, прежде всего, с проблемами доступа к интернету жителей Корякского округа и Алеутского муниципального округа.

По словам Дмитрия Коростелева, жителям Корякского и Алеутского округов услуги связи оказываются исключительно с использованием спутниковых технологий. Стоимость и технические характеристики услуг доступа к интернету по спутниковым каналам связи уступают широкополосному доступу по наземным волоконно-оптическим линиям связи. «Технические параметры и высокая стоимость спутниковых каналов негативно влияют на качество и доступность телекоммуникационных услуг и их стоимость, что ограничивает возможности населения северных районов края в использовании электронных сервисов и услуг».

«Таким образом, можно говорить о том, что территория в более чем 292 тысячи квадратных километров, составляющая 62 процента всей Камчатки, на которой расположены 30 населенных пунктов и проживает порядка 16, 5 тыс. человек, сегодня лишены возможности получения ряда современных услуг, среди которых онлайн-платежи Национальной системы «Мир», государственные и муниципальные услуги, предоставляемые электронным способом, а также невозможность проходить дистанционное обучение и работать удаленно, что особенно чувствительно в период распространения коронавируса».

Эти факторы, отметил Дмитрий Коростелев, существенно влияют на ситуацию с оттоком жителей из региона. «Учитывая современные требования регуляторов, это также сдерживает развитие бизнеса на территории целого ряда муниципалитетов».

Операторы мобильной связи в районах, не охваченных «оптикой», в качестве транспортной сети также используют спутниковые каналы, пропускная способность которых не позволяет предоставлять услуги высокоскоростного мобильного доступа к Интернету в стандартах 3G/4G(LTE). На данный момент операторы не располагают ни технической, ни финансовой возможностью обеспечить высокоскоростным мобильным Интернетом (3G/4G) поселения Корякского округа.

«Бюджет региона не позволяет решить эти вопросы за счет только финансовых возможностей субъекта Федерации», — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания региона. Он рассказал о помощи, выделяемой со стороны федерального центра, благодаря чему удалось довести показатель доступности качественного интернета до 94,5 процента домохозяйств.

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

1 из 21

Андрей Клишас

2 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

3 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

4 из 21

Любовь Глебова

5 из 21

Александр Карлин

6 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

7 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

8 из 21

Владимир Полетаев

9 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

10 из 21

Андрей Клишас

11 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

12 из 21

Николай Владимиров

13 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

14 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

15 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

16 из 21

Дина Оюн

17 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

18 из 21

Андрей Клишас

19 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

20 из 21

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

21 из 21

Дмитрий Коростелев также отметил, что в рамках реализации Указа Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в субъектах Российской Федерации необходимо обеспечить рост доли домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом к интернету, до 97 процентов. Для этого руководство региона предложило реализовать программу предоставления субсидий операторам связи, оказывающим услуги фиксированного и (или) мобильного широкополосного доступа к интернету в административных центрах Камчатского края, не охваченных волоконно-оптической линией связи.

Сенаторы поддержали включение данной инициативы в проект постановления верхней палаты парламента. Было подчеркнуто также, что обозначенные проблемы, волнуют целый ряд регионов страны, и должны быть вынесены на обсуждение в ходе одного из ближайших «открытых диалогов» с представителями Правительства РФ.

В ходе заседания члены Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству избрали заместителем председателя Комитета СФ Максима Кавджарадзе, КавджарадзеМаксим Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Липецкой области представляющего в верхней палате законодательный орган государственной власти Липецкой области.

MIL OSI