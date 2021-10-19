Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#WorldSkills Hi-Tech19.10.2021 09:04

Сборная команда Роскосмоса завершила подготовку к WorldSkills Hi-Tech — 2021

В рамках отраслевых учебно-методических сборов завершилась подготовка сборной команды Госкорпорации «Роскосмос» к VIII Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2021, который пройдет с 25 по 29 октября 2021 года в городе Екатеринбурге.

На протяжении нескольких недель участники и эксперты вели активную подготовку и совершенствовали свои навыки по направлениям на базе специализированных и межрегиональных центров компетенций WorldSkills. Завершением сборов стали тренинги по командообразованию и мастер — классы для экспертов-компатриотов, включая психологическую подготовку.

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших отечественных предприятий в возрасте от 16 до 49 лет в основной категории и старше 50 лет в категории «Навыки мудрых», которые проходят в Екатеринбурге с 2014 года. Основная цель мероприятия — актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда.

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