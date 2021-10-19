Российский клуб Team Spirit победил на главном киберспортивном турнире The International 10 по игре Dota 2

Source: Russia Ministry of Sport

Российская команда Team Spirit впервые выиграла главный киберспортивный турнир The International 10 по игре Dota 2. Россияне победили китайскую команду PSG.LGD со счетом 3:2 в финале соревнования.

За команду Team Spirit выступают россияне Ярослав Найденов, Александр Хертек и Магомед Халилов, а также украинцы Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков.

Капитан Team Spirit Ярослав Найденов и офлейнер Магомед Халилов участвовали в официальных турнирах по киберспорту от Федерации компьютерного спорта России. Ярослав является чемпионом Открытого Кубка ФКС России по киберспорту 2017 года, а в 2019 году в составе Team Spirit он стал бронзовым призёром Чемпионата России.

Президент ФКС России Дмитрий Смит отметил: «Мы давно сотрудничаем с Министерством спорта Российской Федерации в рамках развития компьютерного спорта в стране и благодарны коллегам за оказанную нам поддержку и понимание важности развития киберспорта в России. ФКС России активно участвует в освещении масштабных инициатив Министерства спорта. В частности, в повестку прошедшего в мае финала Чемпионата России интегрирован федеральный проект «Спорт — норма жизнь», а перед площадкой проведения гранд-финала была застроена большая зона для сдачи нормативов ГТО, где каждый из почти 10000 зрителей мог попробовать свои силы и получить знак. Сдают нормативы не только зрители: киберспортсмены на своём примере показывают значимость хорошей физической формы и присоединяются к сдаче нормативов. Мы стараемся создать возможности, при которых любой желающий со школьной скамьи может участвовать в соревнованиях, соблюдая технику безопасности, быть замеченным киберспортивными клубами и продолжить профессиональную карьеру. Для участников старше 14 лет мы проводим Школьную киберспортивную лигу: соревнования по киберспорту среди российских школьников, а для студентов ежегодно проводится Студенческая лига — соревнования среди сборных вузов и ссузов России».

Общероссийская общественная организация «Федерация компьютерного спорта» аккредитована по виду спорта «компьютерный спорт» приказом Минспорта России от 15 июня 2018 года. Компьютерный спорт включён во Всероссийский реестр видов спорта и включает шесть спортивных дисциплин.

По данным официальной статистики на конец 2020 года количество занимающихся компьютерным видом спорта в России составляет 238 094 человека, из них 38 719 женщин. Количество тренеров – 59.

В Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2021 год включено пять официальных спортивных всероссийских соревнования по компьютерному спорту.

ФКС России является членом Международной федерации компьютерного спорта (IESF) с 31 октября 2010 года. Входит в учредительный совет Европейской федерации киберспорта с 10 июня 2019 года.

Пресс-служба Минспорта России

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