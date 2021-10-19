Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#КНКА#МНЛС19.10.2021 17:03

Роскосмос и КНР провели 22-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области космоса

Во вторник, 19 октября 2021 года, в формате видеоконференции под руководством с российской стороны — генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и с китайской стороны — руководителя Китайской национальной космической администрации Чжана Кэцзяня состоялось 22-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области космоса Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств России и Китая.

В ходе заседания представлены доклады об итогах работы Подкомиссии, перспективах развития космических отраслей двух стран, намечены шаги по дальнейшему сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Особое внимание уделили формированию нормативно-правовой базы в области создания и использования МНЛС.

Кроме того, была отмечена положительная динамика в многостороннем формате — в текущем году страны БРИКС закрепили договоренности об обмене спутниковыми данными дистанционного зондирования Земли, что крайне актуально для решения проблем, связанных с изменением климата и охраны окружающей среды.

В завершение встречи Дмитрий Рогозин и Чжан Кэцзянь выразили надежду на скорейшее проведение личной встречи по мере нормализации эпидемиологической обстановки в мире.

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