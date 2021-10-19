Source: Russia Federal Space

#Музей космонавтики19.10.2021 21:54

Презентация книги «Космос начинается в СВАО» в Музее космонавтики

В первом зале Музея космонавтики города Москвы префект Северо-Восточного округа Москвы Алексей Беляев передал в экспозицию музея книгу «Космос начинается в СВАО». В церемонии приняли участие директор музея Наталья Артюхина, заместитель директора музея по научной работе Виталий Климентов, Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Александр Лавейкин и космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

Северо-Восточный округ по праву считается самым «космическим» районом Москвы. Здесь установлен монумент «Покорителям космоса», в стилобате которого расположился крупнейший космический музей нашей страны. К нему ведет аллея Героев Космоса, на которой расположены памятники ученым, инженерам и космонавтам. Недалеко от музея находится дом главного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королёва. Сюда перед и после полета приходят космические экипажи, чтобы по давней традиции посидеть наудачу на «счастливой» скамейке под подковой. Недалеко от монумента на территории ВДНХ открылся центр «Космонавтика и авиация», а рядом с ним расположился интерактивный музейный комплекс «Буран».

Округ буквально пронизан космической темой. Многие улицы округа носят имена основоположников космической эры — Цандера, Кондратюка, Королёва. Здесь же есть улица Космонавтов и Звёздный бульвар. У одного из выходов станции метро «ВДНХ» расположилась гостиница «Космос».

«Мы гордимся нашим округом и нашими героями — летчиками-космонавтами, которые после космических полетов неизменно возвращаются в наш округ. В этом альманахе отражены все основные вехи развития современной отечественной космонавтики. Он выпущен небольшим тиражом, что делает его лишь ценнее. Я с гордостью хочу сказать, что это наш общий совместный труд. И с радостью могу заявить, что космос начинается в СВАО», — произнес префект Северо-Восточного округа Москвы Алексей Беляев.

Выход книги приурочен к знаменательной дате — 60-летию первого полета человека в космос — Юрия Гагарина. Книга передана во все школы и библиотеки округа и расскажет читателям отечественную историю покорения космоса, свидетельства которой можно найти на знакомых улицах.

«Миссия нашего музея — делиться историей освоения и развития космоса. И нам особенно приятно, что эту миссию мы воплощаем в содружестве с префектурой Северо-Восточного округа. Книга уже поступила в школы и библиотеки, и мы видим в ней большой потенциал для методической работы, которую будет курировать наш музей», — заявил заместитель директора Музея космонавтики по научной работе Виталий Климентов.

«Пройдет тысяча лет, и из этой книги наши потомки узнают, как начиналось освоение космоса их соотечественниками», — подчеркнула директор Музея космонавтики Наталья Артюхина.

Завершилась церемония передачей памятного экземпляра главному хранителю музея Олесе Семеновой.

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