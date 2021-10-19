Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Вызов#Союз МС-1819.10.2021 19:33

Олег Новицкий, Клим Шипенко и Юлия Пересильд рассказали об экспедиции на МКС

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись на Землю 17 октября 2021 года на транспортном пилотируемом корабле «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18). Сейчас они находятся на послеполетной реабилитации в Центре подготовки космонавтов, где была организована одна из площадок пресс-конференции, проходившей в режиме онлайн.

Напомним, что Олег Новицкий работал на борту Международной космической станции 191 день. Он отправился в космическую экспедицию 9 апреля 2021 года вместе с космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем. Клима Шипенко и Юлию Пересильд доставил на станцию космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Вместе с киноэкипажем он стартовал с космодрома Байконур 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19».

12 дней на МКС велись съемки художественного фильма «Вызов» с участием всех российских космонавтов, которые в тот момент находились на орбите. Миссия киноэкипажа завершилась, и они вернулись вместе с Олегом Новицким. Антон Шкаплеров остался на МКС и продолжил работу уже в составе 66-й длительной экспедиции.

Пресс-конференция началась с вопроса о самочувствии космонавта и участников полета. Юлия Пересильд назвала свое состояние достаточно бодрым, хотя и 12-ти дней хватило для того, чтобы отвыкнуть от ходьбы. Клим Шипенко подтвердил, что после посадки их пошатывало и заносило, а сейчас от этих явлений почти ничего не осталось. Олег Новицкий сообщил, что чувствует себя хорошо. По его словам, чем чаще бываешь в космосе, тем проще адаптироваться на Земле.

Большая часть вопросов от СМИ касалась фильма «Вызов». Режиссер Клим Шипенко рассказал, что многое из того, что удалось снять в космосе, на Земле нельзя было даже представить: как меняется освещение, какая мизансцена может сложиться в пространстве, где нет понятия пола и потолка.

«Сделал для себя кинематографическое открытие, осознав, что действие может разворачиваться как будто в разных плоскостях, к примеру, когда один из персонажей разговаривает с другим, находясь вниз головой, − пояснил Клим Шипенко. — У меня была с собой очень хорошая камера, постарался снять впрок все, что только возможно, чтобы вторжение компьютерной графики в фильм было минимальным. На МКС удалось отснять около 30-ти часов видео, из которых примерно 25-30 минут войдут в окончательную версию фильма „Вызов“. Оценку нашей работе будет давать зритель, но мы сделали все, что могли».

Юлия Пересильд поблагодарила космонавтов, которые оказали им полную поддержку в процессе съемок на МКС, пожертвовав личным временем. Напомним, что Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров не только выполняли свои прямые обязанности, но и снимались в кино. Даже на станции они продолжали работать над ролями, репетировали и не оказывались делать дубли во время съемок.

«Нам повезло с нашими командирами. Стартовали мы с Антоном Шкаплеровым и чувствовали себя спокойно. При возвращении на Землю не было ни одного повода для волнения. Олег Новицкий предупреждал заранее о каждом из этапов спуска, − рассказала Юлия Пересильд. − Для меня самое большое открытие — это люди, которые готовили нас к полету и работали вместе с нами на МКС. Люди — это настоящий космос».

На вопрос, можно ли проект «Вызов» считать началом очередной космической гонки, космонавт Олег Новицкий ответил отрицательно.

«Не стал бы называть это космической гонкой. Мы выполняли свою работу. Было приятно принять участие в съемках и помочь ребятам успешно справиться с задачами по проекту „Вызов“. Признаюсь честно, у меня изначально было предвзятое отношение к присутствию на МКС актрисы и режиссера, которые будут снимать кино. Но Юля и Клим прибыли на станцию хорошо подготовленным, не создавали никаких проблем. С ними было очень комфортно», − отметил Олег Новицкий.

Какой совет врача помог Юлии Пересильд быстро адаптироваться к работе на орбите, сколько времени понадобилось на сон участникам космического полета, когда состоится премьера фильма «Вызов», − ответы на эти и другие вопросы в полной версии послеполетной пресс-конференции, организованной агентством ТАСС совместно с Роскосмосом, Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

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