Олег Матыцин провёл встречу со спортивной общественностью Владимирской области

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 октября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочей поездки во Владимирскую область встретился в Суздале с представителями спортивной общественности региона.

В мероприятии приняли участие тренеры, специалисты и спортсмены, а также руководители региональных спортивных федераций и школ олимпийского резерва.

«Мы уделяем огромное внимание взаимодействию с регионами, потому что именно работа, которая проводится в субъектах Российской Федерации, составляет основу любых стратегий, концепций и программ развития физической культуры и спорта в стране, – обратился Олег Матыцин к участникам встречи. – Все инициативы, которые мы выдвигаем на федеральном уровне, должны основываться на вашем мнении, с учётом регионального опыта. Мы видим, что во Владимирской области есть инвестиции в развитие спортивной инфраструктуры и опыт строительства крупных спортивных объектов, а также значительный интерес бизнеса к взаимодействию в реализации Стратегии-2030. Наше взаимодействие направлено на то, чтобы у людей были комфортные и доступные условия для занятий спортом. Нам нужно уделять внимание и младшему, и старшему поколению, чтобы они были горды тем местом, где живут, и, самое главное, здоровы. Сегодня это особенно актуально».

Олег Матыцин ответил на вопросы, касающиеся Закона о гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и об образовании. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Участники встречи спросили Министра о том, какие изменения произойдут в работе спортивных школ после вступления Закона в силу и как будет проходить процесс лицензирования и присуждения тренерам категорий.

«Закон предполагает решение задачи, поставленной Президентом России, – обеспечить максимальную защиту статуса тренера-преподавателя. Мы понимаем, что существует ряд вопросов, связанных с изменением статуса учреждений дополнительного образования. Хочу вас заверить – не будет никакой реорганизации, это наша принципиальная позиция. У нас нет намерения изменять ведомственную принадлежность учреждений спортивной подготовки. Тренеры должны быть обеспечены соответствующей заработной платой и получать все гарантии, которые предусмотрены для преподавателей. Вопрос присвоения категорий разделён. Непосредственно присвоение категорий будет сферой полномочий региональных министерств спорта, но аттестация работников будет проводиться региональным министерством образования», – подчеркнул Олег Матыцин.

«Мы сейчас работаем над нормативно-правовой базой, и нам важно не навредить системе спортивной подготовки. Необходимо конструктивно работать на уровне региональных министерств спорта и образования. Очень важен также вопрос лицензирования спортивных школ. Наша задача – совместно с Рособрнадзором и Министерством просвещения ввести особые стандарты лицензирования. Закон не должен создавать сложности для людей, а, наоборот, обеспечивать условия для занятий детей физической культурой и спортом. Ни тренеры, ни материально-техническое обеспечение спортивных школ не должны пострадать», – заявил Министр.

Олег Матыцин также обсудил с участниками встречи вопросы создания и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры. Отвечая на вопрос о том, будет ли предусмотрено содействие со стороны государства в капитальном ремонте спортивных объектов, Министр сказал: «Нами был составлен реестр, в который вошли почти шесть тысяч спортивных объектов, требующих реконструкции. Мы внесли в проект федерального бюджета пункт о софинансировании в размере 2 млрд рублей ежегодно на период до 2024 года. Мы понимаем, что без вложений в ремонт инфраструктуры развитие физической культуры и спорта в России невозможно. В нашей стране очень много сооружений, созданных ещё в советский период. Они нуждаются в ремонте, как и некоторые спортивные школы».

Также во время встречи обсуждались вопросы развития спорта высших достижений, массового, школьного, студенческого и адаптивного спорта, системы подготовки спортивного резерва и кадров для отрасли.

Пресс-служба Минспорта России

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