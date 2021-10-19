Олег Матыцин принял участие в торжественном открытии спортивного комплекса «Чкалов Арена»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 октября, в Москве состоялось торжественное открытие спортивного комплекса «Чкалов Арена». Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и мэр столицы Сергей Собянин осмотрели новый объект и пообщались со взрослыми и юными спортсменами, которые будут заниматься в спорткомплексе.

«Чкалов Арена» – это не просто спортивный комплекс, это место притяжения для тысячи москвичей, – отметил Олег Матыцин. – Комплекс построен в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. Центр предназначен для занятий по художественной гимнастике, фехтованию, хоккею и фигурному катанию. Здесь созданы условия подготовки и спортивных сборных команд, и детей, которые будут тренироваться под руководством высококвалифицированных тренеров. Это вызывает гордость за нашу совместную работу. Хочу выразить признательность Правительству Москвы, мэру Сергею Семёновичу Собянину, компании Asterus, всем, кто создавал это уникальный объект».

Многофункциональный центр расположен в районе Покровское-Стрешнево и является одним из самых крупных спортивных объектов в столице. Его площадь составляет более 32 тыс. кв. м и включает центр художественной гимнастики, центр фехтования и две ледовые арены.

«Чкалов Арена» станет ведущим объектом будущего спортивного кластера нового района столицы. На территории бывшего аэродрома Тушино возводятся жилые дома, объекты социальной инфраструктуры. В 2014 году были введены в эксплуатацию домашний стадион футбольного клуба «Спартак» и одноименная станция Московского метрополитена.

В центре художественной гимнастики располагаются хореографический зал и залы для командных видов спорта (волейбол, гандбол баскетбол), а также трибуна на 500 зрительских мест.

В центре фехтования – два зала на три и девять дорожек соответственно для проведения специализированных занятий, а также тренажёрный зал для занятий по общей физической подготовке.

В состав комплекса также входят ледовые площадки олимпийского стандарта (размером 30 на 60 метров) с трибунами на 210 зрительских мест и североамериканского стандарта (размером 26 на 56 метров) с трибунами на 126 мест. Оба объекта соответствуют стандартам для проведения тренировок и соревнований по хоккею и фигурному катанию регионального значения.

Спорткомплекс «Чкалов Арена» построен во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 07 февраля 2006 года № 169-р «О строительстве многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой» в рамках реализации проекта по развитию территории бывшего аэродрома Тушино.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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