Олег Матыцин посетил с рабочим визитом Суздаль

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 19 октября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил город Суздаль (Владимирская область) с рабочим визитом.

В ходе поездки Министр осмотрел строящийся спортивный объект «Суздаль Арена» и стадион «Спартак», а также провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым и спортивной общественностью региона.

«Очень рад был посетить практически готовую к вводу в эксплуатацию «Суздаль Арену». Пообщались со спортивной общественностью региона по вопросам развития области. Политика региона направлена на максимальное вовлечение людей разных возрастов в занятия спортом. Во Владимирской области есть большие достижения в сфере олимпийского и паралимпийского спорта, созданы хорошие спортивные школы с учётом различных спортивных традиций региона. Владимирская область – достаточно обеспеченный спортивными объектами регион. Минспорт заинтересован в том, чтобы каждый субъект России был крепким и самодостаточным. Для достижения цели Министерство реализует федеральный проект «Спорт – норма жизни» и программу совершенствования спортивной инфраструктуры. Минспорт и дальше будет надёжным партнёром, и со всем вниманием относиться к инициативам со стороны бизнеса», – сказал Министр.

«Выражаю благодарность Олегу Васильевичу Матыцину за такой продуктивный диалог со спортивной общественностью Владимирской области. Мы обсудили и подготовку паралимпийцев к будущим стартам, и обновление инфраструктуры в регионе. Совместными усилиями мы надеемся удовлетворить все нужды нашей области», – заявил Александр Авдеев.

«Суздаль Арена» строится на средства частного инвестора. Ввод в эксплуатацию планируется в ноябре 2021 года. Общая площадь спортивного объекта составит 6230 кв. м. и включит в себя два универсальных зала (главная и малая арены), плоскостные спортивные сооружения (футбольное поле, беговая трасса). Возможности спортивного комплекса позволят проводить спортивные мероприятия регионального и всероссийского уровней, а также стать базой для прохождения сборов национальных команд по многим видам спорта.

Строительство стадиона «Спартак» было реализовано в рамках выполнения мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и регионального проекта «Спорт – норма жизни». Стадион включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, тренажёрную площадку, площадку для воркаута, трибуны для зрителей и раздевалки.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI