Олег Матыцин встретился с Послом Королевства Таиланд Сасиватом Вонгсинсаватом

Source: Russia Ministry of Sport

В Минспорте России состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с Послом Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиватом Вонгсинсаватом.

Стороны обсудили планы по проведению в 2022 году серии совместных спортивных мероприятий, приуроченных к 125-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.

Олег Матыцин выразил готовность развивать сотрудничество между спортивными образовательными организациями двух стран, проводить совместные университетские обмены, волонтёрские программы, матчи-вызовы по различным видам спорта.

Стороны подтвердили намерение о проведении товарищеских матчей национальных сборных по футболу, дружеских поединков по тайскому боксу и самбо и иным национальным видам единоборств.

Олег Матыцин и Сасиват Вонгсинсават в ходе беседы затронули также перспективы сотрудничества двух стран по вопросу борьбы с допингом, в том числе на международных площадках.

В завершение встречи Олег Матыцин пригласил Министра туризма и спорта Королевства Таиланд принять участие в министерской сессии в рамках Всемирного саммита бизнеса и спорта «Спорт-Аккорд», который состоится в Екатеринбурге в мае 2022 года.

Стороны выразили надежду на дальнейшее продолжение диалога и договорились об обоюдной поддержке инициатив по вопросам спортивного сотрудничества.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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