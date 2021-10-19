Обращение к участникам и гостям церемонии вручения премии РГО

Source: President of Russia – Kremlin

Премии РГО удостаиваются авторы реализованных проектов в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия.

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В.Путин: Уважаемые друзья!

Приветствую всех участников и гостей церемонии вручения премии Русского географического общества.

К сожалению, рабочий график не позволил быть вместе с вами и лично поздравить лауреатов и победителей – авторов уникальных и содержательных проектов, посвящённых России, богатейшему природному, историческому и культурному наследию нашего Отечества.

Известные вынужденные ограничения, конечно же, осложнили вашу работу, прежде всего связанную с экспедициями, полевыми исследованиями. Но судя по яркой, насыщенной событиями жизни Русского географического общества, для настоящих энтузиастов, путешественников, учёных преград не существует.

Хотел бы поблагодарить попечительский и медиасоветы РГО за неизменно активную поддержку инициатив общества. Она даёт возможность профессионалам и волонтёрам системно заниматься наукой, просветительством, природоохраной и достигать результатов, достойных самого широкого общественного признания и высоких наград.

Знаю, что наши исследователи честно и бескорыстно служат своему любимому делу, не ищут званий, поощрений и тем более личной популярности. И особая ценность премии РГО в том, что она позволяет отметить заслуги людей, чей труд внешне не столь заметен, но имеет большую общенациональную значимость, востребован в самых разных сферах жизни российского общества.

Благодаря сегодняшней церемонии страна узнает имена отважных, талантливых, умных подвижников, на примере которых воспитываются следующие поколения учёных и краеведов, географов и поисковиков, биологов, геологов, археологов, и это крайне важно.

У России – самой большой и многогранной страны мира – колоссальный потенциал для научных открытий. Например, Мировой океан. Учёные говорят, что он изучен не более чем на семь процентов, а Россию омывают 13 морей, в том числе так называемых холодных, и их глубины, животный и растительный мир только начали раскрывать свои тайны. Или пещеры: на сегодня нашими спелеологами выявлено без малого пять тысяч объектов, но, по оценкам специалистов, это всего лишь десятая часть природных пещер на территории нашей страны.

Задача особой важности – сохранение популяций диких животных. Рассчитываю, что поддержка Русским географическим обществом проектов по сохранению белого медведя и леопардов, белухи и ирбиса, других видов будет только набирать обороты, причём с участием разных стран. Подробнее об этом поговорим в следующем, 2022 году во Владивостоке, где состоится второй международный так называемый тигриный форум.

Уверен, Россия всегда будет богата людьми, которые способны смело раздвигать границы научного знания, упорно следовать за мечтой и совершать выдающиеся открытия. К числу таких деятельных, неравнодушных и высокообразованных людей, безусловно, относятся все номинанты премии Русского географического общества.

Искренне благодарю вас за блестящий результат. Поздравляю и победителей, и лауреатов премии и желаю новых успехов!

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