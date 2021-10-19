На первом заседании нового состава Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Минспорт России представил проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 18 октября, состоялось первое заседание Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту в новом составе. В нём приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин.

12 октября новым председателем Комитета по физической культуре и спорту назначен Дмитрий Свищев. В состав Комитета вошли 12 депутатов: Рима Баталова, Сергей Бурлаков, Борис Иванюженков, Рустам Калимуллин, Борис Пайкин, Дмитрий Пирог, Евгений Ревенко, Роман Терюшков, Владислав Третьяк, Амир Хамитов и Антон Шипулин.

Олег Матыцин поблагодарил профильный Комитет за многолетнее эффективное сотрудничество в работе по развитию физической культуры и спорта в России и определил основные направления деятельности. «В ближайшее время состоится заседание Совета по массовому спорту. Буквально год назад была принята Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, в создании которой принимали активное участие члены Комитета. Развитие массового спорта является важной составляющей Стратегии. Сейчас одна из первоочередных наших задач – проработка материалов к предстоящему Совету. Мы также надеемся на ваше внимание и активное взаимодействие в разработке нормативно-правовой базы по вступлению в силу с 1 января 2023 года Закона о гармонизации. Есть много серьёзных вопросов, требующих решения. Это будет иметь эффект на десятки тысяч людей – и преподавателей, и учеников спортивных школ», – отметил Министр.

Игорь Левитин назвал приоритетным развитие массового спорта в России: «Массовый спорт – очень важное направление нашей работы. Есть цель, которую поставил Президент Российской Федерации, – 70% населения нашей страны к 2030 году должны заниматься спортом. В связи с этим, есть очень много взаимодействий, которые нам нужно совместно определить. В последние годы была разработана система корпоративного спорта, это очень важный этап. Структуру корпоративного спорта создают крупные предприятия. Считаю, что объединение субъектов Российской Федерации, крупных компаний, проводящих соревнования по массовому спорту, с поддержкой Минспорта создаст хорошую конструкцию, которая реально будет помогать жителям России в занятиях спортом».

Минспорт России представил на заседании проект федерального бюджета Российской Федерации в разделе «Физическая культура и спорт» на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.

Проект предполагает, что расходы на физическую культуру и спорт составят в 2022 году 74,9 млрд рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году составят 70,2 млрд рублей. На реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году будут направлены 25,1 млрд рублей.

Игорь Левитин высказал мнение о том, что бюджет на развитие физической культуры и спорта необходимо увеличить. «Бюджет на спорт очень маленький, он не соответствует уровню задач, которые мы должны решать в стране. На мой взгляд, расходная часть бюджета на медицину является следствием того, что мы не занимаемся физической культурой населения. Это главная проблема. У детей с маленького возраста должны быть условия для занятий спортом. Необходимо выделять средства на физическую подготовку людей пожилого возраста. Все это особенно важно делать в период пандемии, когда наша медицинская система испытывает большую нагрузку», – сказал помощник Президента.

Олег Матыцин отметил, что бюджет был активно проработан и выразил признательность Министерству финансов за конструктивное взаимодействие.

«Основные параметры бюджета – это реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», проведение крупных международных соревнований на территории России – и Чемпионатов мира, и Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге, развитие инфраструктуры, подготовка кадров и развитие регионального компонента. Мы понимаем, что условия, созданные для сборных команд, – очень важный аспект, от которого зависит выступление спортсменов на Олимпийских играх и других международных соревнованиях. Но не менее важен для нас аспект развития массового спорта, создания доступной инфраструктуры и спортивных площадок открытого типа. Одним из предложенных нами проектов, который получил поддержку, стал «Бизнес-спринт». Уверен в успешном развитии государственно-частного партнёрства. Надеюсь, всё это даст нам возможность успешно реализовать Стратегию и государственную программу развития физической культуры и спорта в России», – сказал Олег Матыцин.

«Бюджет на спорт, конечно, требует увеличения. Если люди будут более здоровыми, у страны будет больше экономический потенциал, меньше средств будет тратиться на систему здравоохранения. Мы уделяем основное внимание спортивной инфраструктуре, пока её недостаточно. Но мы должны понимать, что одновременно обеспечить все регионы спортивными объектами разной направленности невозможно. Учитывая потребности бюджета в других направлениях, не все наши запросы были учтены. Более шести тысяч спортивных объектов, по предварительной оценке, нуждаются в ремонте. Практически все субъекты говорят о том, что нужно развивать массовый спорт. Без инфраструктуры сделать это невозможно. Считаю, нам нужно максимально конструктивно работать с другими ведомствами, потому что часть национальных проектов и программ реализуются другими министерствами и ведомствами. К сожалению, ранее этот аспект был недостаточно активно задействован. Сейчас Президент поставил задачу изучить возможности других государственных программ и найти способ, чтобы их ресурсы были также направлены на строительство инфраструктуры, развитие массового и корпоративного спорта, подготовку кадров. Надеюсь, такой подход даст результаты», – подчеркнул Олег Матыцин.

Дмитрий Свищев заявил, что Комитет обратил внимание на ряд позитивных аспектов в проекте федерального бюджета, в частности, на то, что в 2022 году будет выделен 1 млрд 613 млн рублей на завершение строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске к проведению в 2023 году Чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд.

«Далее – подготовка новых кадров и повышение квалификации специалистов в сфере физкультуры и спорта в 2023–2024 годах на 190 млн рублей ежегодно. Третье – [увеличение финансирования] физкультурных и комплексно-физкультурных мероприятий для всех категорий групп населения в 2022–2023 годах на 127,5 млн рублей ежегодно. В 2024 году – на 228,8 млн рублей, что связано с отнесением мероприятий по проведению всероссийских универсиад и физкультурных мероприятий», — сказал Дмитрий Свищев.

В завершение заседания Дмитрий Свищев предложил утвердить заключение Комитета на проект федерального бюджета и направить его в профильный Комитет по бюджету и налогам. Члены Комитета поддержали данное предложение.

Фото: Комитет Госдумы по физической культуре и спорту

Пресс-служба Минспорта России

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