Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#Экспресс-АМУ3#Экспресс-АМУ719.10.2021 11:34

На Байконур доставлены космические аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7»

В понедельник, 18 октября 2021 года, на космодром Байконур прибыли космические аппараты «Эскпресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Они были доставлены в аэропорт «Крайний» самолетом АН-124.

Специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили их выгрузку и обеспечили транспортирование на площадку № 92 космодрома Байконур. Следующий этап технологических мероприятий — прием изделий и их автономная подготовка в монтажно-испытательном корпусе.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационными космическими аппаратами «Эскпресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» запланирован на декабрь со стартового комплекса площадки 200 космодрома Байконур.

Спутники серии «Экспресс» изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» в интересах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.

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