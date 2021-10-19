К. Косачев: Обстоятельства пандемии и политическая ситуация не могут мешать контактам сенаторов России и Франции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы России и Франции провели совместное заседание в режиме видеоконференции.

Состоялось совместное заседание группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Французской Республики и группы дружбы Сената Французской Республики «Франция-Россия».

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Модераторами мероприятия выступили заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл и член Сената Парламента Франции, председатель группы дружбы «Франция – Россия» в Сенате Французской Республики Жерар Лонге. Встреча прошла в режиме видеоконференции.

Как отметил Константин Косачев, сложные обстоятельства пандемии и политическая ситуация не могут мешать контактам сенаторов России и Франции. «Мы работаем совместно и встречи в видеоформате необходимо проводить чаще», — сказал парламентарий.

Он выразил убеждение, что в условиях отсутствия регулярных встреч между сенаторами двух стран из‑за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки такие контакты весьма востребованы и будут очень полезными и своевременными.

По словам Жерара Лонге, нынешний разговор позволяет обменяться мнениями по интересующим парламентариев вопросам. Французский законодатель высказался за организацию очной встречи, как только это позволит эпидемиологическая ситуация.

На повестку дня российские и французские сенаторы вынесли две темы.

Одна из них касалась «энергетического перехода» и вопросов климата, атомной энергетики и энергии ветра. Вторая — интеграционных процессов на Евразийском континенте.

Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Французской Республики и группы дружбы Сената Французской Республики «Франция-Россия»

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Константин Косачев

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Игорь Морозов

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Французской Республики и группы дружбы Сената Французской Республики «Франция-Россия»

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Елена Афанасьева

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Сергей Перминов

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Ольга Хохлова

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Французской Республики и группы дружбы Сената Французской Республики «Франция-Россия»

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Французской Республики и группы дружбы Сената Французской Республики «Франция-Россия»

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Французской Республики и группы дружбы Сената Французской Республики «Франция-Россия»

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Французской Республики и группы дружбы Сената Французской Республики «Франция-Россия»

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Французской Республики и группы дружбы Сената Французской Республики «Франция-Россия»

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Константин Косачев

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Французской Республики и группы дружбы Сената Французской Республики «Франция-Россия»

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Совместное заседание группы по сотрудничеству СФ с Сенатом Французской Республики и группы дружбы Сената Французской Республики «Франция-Россия»

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Константин Косачев

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Состоялся заинтересованный диалог, в котором стороны затронули вопросы переориентации рынков сбыта старых и освоения новых энергетических резервов, угрозы выброса парниковых газов, климатических изменений. Также парламентарии попытались найти точки соприкосновения в вопросах развития экономического сотрудничества.

В совещании с французскими коллегами приняли участие председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк, КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия члены Комитета СФ по международным делам Елена Афанасьева АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области и Анна Отке, ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа член Комитета СФ по экономической политике Игорь Морозов, МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области члены Комитета СФ по социальной политике Сергей Горняков, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Андрей Чернышев ЧернышевАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Иркутской области и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов. ПерминовСергей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области

Российские и французские законодатели достигли договоренности о продолжении диалога.

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