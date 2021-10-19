Source: Russia – Council of the Federation

В рамках Дней региона в Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Совете Федерации в рамках Дней субъекта РФ состоялось расширенное заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «О формировании в Камчатском крае современной инфраструктуры для получения образования, организации досуга и развития детей».

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Открывая заседание, Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан отметила, что с учетом состоявшихся выборов обновился состав Совета Федерации и Комитета СФ.

Говоря о формировании современной инфраструктуры образования и досуга детей в Камчатском крае, Лилия Гумерова подчеркнула, что в регионе этим вопросам уделяют приоритетное внимание. «При реализации в субъекте РФ нацпроекта «Образование» ключевой является тема создания дополнительных возможностей для формирования обновленной системы развития и поддержки талантливых детей. При этом необходим комплексный подход к вопросам поддержки и сопровождения талантливой молодежи. Важно готовить востребованные экономикой кадры», — считает она.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем выступлении отметил, что приоритетные задачи — закрепление людей на Дальнем Востоке, привлечение молодежи и создание благоприятных условий в регионе. «Эти вопросы неразрывно связаны с обеспечением возможности получения образования, организации досуга и развития талантливых детей».

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По его словам, особенно остро в регионе стоит вопрос детского оздоровления. «На сегодняшний день имеющаяся в крае инфраструктура не справляется с этой задачей, не отвечает требованиям безопасности и комфорта. Нам важно получить поддержку в совершенствовании инфраструктуры для оздоровления и развития детей в круглогодичном формате», — сказал губернатор.

Министр образования Камчатского края Александра Короткова сообщила о работе по созданию в 2023 г. Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. «Центр будет являться «точкой сборки», работы по поддержке талантливых детей во всем регионе. Кроме того, он станет площадкой для повышения профессионального мастерства наших педагогов».

Базой для формирования Регионального центра станет Детский оздоровительный лагерь имени Гагарина, добавила министр. Она отметила, что сейчас первоочередная задача – достройка трех новых жилых корпусов.

Заместитель Министра просвещения РФ Денис Грибов проинформировал о мерах федеральной поддержки, оказываемой региону. «Содействие в реализации задач в сфере образования в максимальной степени, насколько это возможно, по линии нашего ведомства уже осуществляется».

В частности, уточнил он, выделена субсидия в размере 195 млн руб. на создание в субъекте РФ образовательного центра поддержки одаренных детей.

По словам заместителя Министра, ведомство старается искать возможности для ремонта и реконструкции стационарных лагерей в регионе, а также строительства новых.

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся создания дополнительной инфраструктуры для обеспечения деятельности Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Камчатском крае, проведения капитального ремонта Камчатского сельскохозяйственного техникума, педагогического колледжа и промышленного техникума, а также организации поездок выпускников общеобразовательных организаций в Долину гейзеров.

В обсуждении приняли участие сенаторы РФ, председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова, врио заместителя председателя правительства Камчатского края, министр экономического развития и торговли региона Юлия Морозова, министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко, заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики региона Алла Головань, представители Министерства культуры РФ и других ведомств.

Подводя итоги расширенного заседания, Лилия Гумерова предложила доработать проект решения с учетом состоявшегося обсуждения.

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