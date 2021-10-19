Известный хоккеист и тренер Андрей Николишин пообщался с посетителями Государственного музея спорта в рамках проекта «Экскурсия со спортсменом»

Source: Russia Ministry of Sport

В Государственном музее спорта Минспорта России состоялась «Экскурсия со спортсменом». Со своими поклонниками встретился известный хоккеист, а ныне тренер Андрей Николишин. Встреча прошла одновременно в двух форматах – онлайн и офлайн.

«Экскурсия со спортсменом» – это один из любимых посетителями проект Государственного музея спорта. Мероприятие проходит при поддержке Минспорта России и в рамках проекта Департамента образования города Москвы «Прогулки по музеям онлайн». Благодаря таким встречам мы стираем расстояние между пьедесталом почёта и креслом зрителя, даём возможность учащимся, болельщикам и юным спортсменам пообщаться со своими кумирами, ощутить близость их побед и вдохновиться на собственные», – отметила директор Музея Елена Истягина-Елисеева.

Общение со знаменитым хоккеистом прошло динамично и активно. Ребята задавали интересные вопросы. Знаменитый гость давал на них исчерпывающие ответы, подкреплённые личными примерами из жизни. Начинающим хоккеистам он рекомендовал, прежде всего, регулярно заниматься физическими упражнениями, а их родителям – не давить на своих детей.

В детстве Андрей Николишин, выступая за воркутинскую команду на финальном турнире «Золотой шайбы» в Пензе, стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим. После этого его пригласили в «Динамо», где он завоевал звание чемпиона России, стал лучшим хоккеистом страны 1994 года, был капитаном команды. В составе юниорской сборной Николашин стал чемпионом мира в 1992 году, на взрослом уровне аналогичный титул завоевал в 1993 году. С 1994 года продолжил карьеру в НХЛ. В 1998 году он блестяще сыграл в составе «Вашингтон Кэпиталз» в Кубке Стэнли, доказав всем, что обладает не только потрясающим спортивным характером, но и недюжинным талантом. В 2002 году в составе сборной России выигрывает «бронзу» на Олимпийских зимних играх. Затем в КХЛ Андрей Николишин провёл 129 матчей, выступая за ЦСКА, «Ладу», «Авангард» и другие российские клубы.

В завершение «Экскурсии со спортсменом» Андрей Николишин оставил ребятам свои автографы и сделал с ними памятные снимки.

Пресс-служба Минспорта России

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